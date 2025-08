Desaprovação de Jerônimo sobe e chega a 51,6%, diz Paraná Pesquisas

O trabalho do governador Jerônimo (PT) é reprovado pela maioria dos moradores da Bahia, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 31.

Esta é a segunda sondagem do instituto que mediu a popularidade do chefe do executivo no estado.

O levantamento mostra que 51,6% reprovam o trabalho do petista, enquanto 44,9% aprovam. Outros 3,5% não sabem ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento de março, a reprovação subiu 2,9 pontos percentuais, enquanto a aprovação caiu 2,5 pontos percentuais.

Os recortes demográficos mostram que a gestão tem avaliação negativa entre homens, com idade entre 16 e 44 anos e com ensino médio e superior completo.

A aprovação é superior à desaprovação apenas entre as mulheres, pessoas com ensino fundamental e entre a população que não é economicamente ativa.

O estado sofre com uma alta da violência. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública, a Bahia é o segundo com maior número de mortes violentas.

A pesquisa Paraná foi realizada com 1620 entrevistados no estado da Bahia, entre os dias 25 e 29 de julho de 2025. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.