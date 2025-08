ACM Neto lidera com folga disputa para governador da Bahia, diz Paraná Pesquisas

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) lidera com folga cenários de primeiro e segundo turno para o governo da Bahia nas eleições de 2026, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 31.

No primeiro cenário, Neto tem 53,5% das intenções de voto contra 28,1% do atual governador do Estado, Jerônimo (PT).

O ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) tem 6,1%, seguido por Kléber Rosa (PSOL), com 1,3%. Cerca de 4,6% não sabem e 6,4% afirmaram que vão votar em branco ou nulo.

Com Rui Costa (PT) como o candidato governista, Neto segue na liderança com 53,3%, seguido pelo ministro da Casa Civil com 28%. Roma tem 6,2% nessa simulação.

No único cenário de segundo turno, ACM Neto tem 59,4% e Jerônimo, 30,8%.

O atual chefe do executivo vê a baixa popularidade impactar as simulações eleitorais para o próximo ano. A gestão petista é reprovada por 51,6% dos baianos.

