Defesa de Bolsonaro recorre contra decisão de Moraes e pede mais prazo para responder PGR

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou mais tempo para a apresentação de resposta à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Caso Moraes rejeite a nova solicitação, os advogados querem que o recurso seja analisado pela Primeira Turma.

Os advogados de Bolsonaro solicitam que um prazo de 83 dias para responderem à denúncia, mesmo tempo que a PGR utilizou para analisar o relatório da Polícia Federal (PF) sobre o caso. Além disso, querem que a resposta dos demais denunciados só sejam apresentadas após a do tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.

A defesa ainda quer acesso à íntegra das provas reunidas pela PF, que não teriam sido incluídas nos autos do processo.

Na semana passada, um primeiro pedido da defesa, com o mesmo teor, foi negado por Moraes no mesmo dia. As defesas de todos os 34 denunciados têm 15 dias para responder à denúncia da PGR, que começaram a ser contados a partir da semana passada.