Entenda os argumentos da PGR para denunciar Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe

Entre os argumentos apresentados pela PGR, estão o plano para assassinar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a manipulação das Forças Armadas para um golpe militar, a produção de uma minuta de golpe e a disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral.

Veja os principais pontos da denúncia da PGR contra Bolsonaro

Segundo a PGR, a partir de 2019, Bolsonaro adotou uma postura pública de questionamento do processo eleitoral. A denúncia diz que o ex-presidente tomou ações concretas para subverter o resultado das urnas e recebeu assessoria de quatro núcleos, como político, de gerenciamento de ações, operacional e de desinformação.

Veja as ações citadas pela PGR na tentativa de golpe de estado:

Lives para disseminação de informações falsas

Em 29 de julho de 2021, Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo no Palácio do Planalto, onde alegou, sem comprovação, que as urnas eletrônicas eram inseguras e não transparentes. Além disso, atacou diretamente ministros do STF e do TSE. A PGR afirma que a ação serviu para disseminar desinformação e alimentar a narrativa de fraude.

Reunião com embaixadores

Bolsonaro promoveu uma reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022, na qual afirmou que o sistema eleitoral brasileiro era falho e que havia interferências no processo de votação, de acordo com a PGR.

Blitze da PRF e interferência no voto

A PGR destaca que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi usada para bloquear o acesso de eleitores de Lula, especialmente no Nordeste, durante o segundo turno das eleições de 2022. A PGR afirma que o objetivo era impedir a chegada desses eleitores aos locais de votação, o que caracteriza um uso ilegal da estrutura pública para interferir no processo eleitoral.

Decreto do Golpe e reunião com comandantes militares

Em dezembro de 2022, Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto que detalhava a realização de novas eleições, alegando interferências do Judiciário no Executivo. Após ajustes, o decreto foi apresentado aos comandantes militares, para criar as condições para um golpe, inclusive propondo a prisão de ministros do STF, como Alexandre de Moraes.

A PGR afirma que a não adesão de Freire Gomes, então comandante do Exército, e de generais que comandavam as Regiões Militares "foi determinante para que o golpe não prosperasse".