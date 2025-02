PGR denuncia Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa

O Procurador-Geral da União, Paulo Gonet, apresentou nesta terça-feira, 18, uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, entre outros crimes.

Agora, a ação será encaminhada ao relator no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, e então para o colegiado da Corte, que decidirá se Bolsonaro se tornará réu ou se o caso será arquivado.

No fim de 2024, o ex-presidente e outros 37 aliados foram indiciados pela Polícia Federal (PF) pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Agora, a PGR apresentou a denúncia e optou por 'fatiá-la' em cinco peças acusatórias distintas.

Entre os indiciados estão outros ex-integrantes do governo Bolsonaro, como o delegado Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), também está na lista, assim como o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República durante a gestão de Bolsonaro.

A peça acusatória descreve uma "trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas", aponta a PGR.

Segundo a Procuradoria, a "conjuração tem antecedentes que a explicam e se desenvolve em fases, momentos e ações ao longo de um tempo considerável".

"Os delitos descritos não são de ocorrência instantânea, mas se desenrolam em cadeia de acontecimentos, alguns com mais marcante visibilidade do que outros, sempre articulados ao mesmo objetivo – o de a organização, tendo à frente o então Presidente da República Jair Bolsonaro, não deixar o Poder, ou a ele retornar, pela força, ameaçada ou exercida, contrariando o resultado apurado da vontade popular nas urnas", argumenta a PGR.

Crimes listados pela PGR

De acordo com a PGR, todas as pessoas foram indiciadas em cinco crimes:

Organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal);

Golpe de Estado (art. 359-M do CP);

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art.163, parágrafo único, I, III e IV, do CP);

Deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).

Quem são os acusados

O que acontece agora com Bolsonaro?

Com a denúncia apresentada pela PGR, a ação ganha uma nova fase. A defesa de Bolsonaro terá um prazo para a chamada defesa prévia, onde poderá apresentar argumentos técnicos em defesa que a ação não vá para frente.

Com isso, os ministros do STF terão que decidir se aceitam ou não a denúncia. Se eles aceitarem, o ex-presidente se tornará réu. Se a denúncia for rejeitada, o caso é arquivado e os suspeitos são absolvidos.

Na hipótese de a denúncia ser aceita, o processo passa por diversas etapas para apurar os fatos e a participação de cada acusado. Nesse momento, serão colhidas provas, depoimentos, dados e interrogatórios. As defesas terão espaço para apresentar suas testemunhas.

Concluídas as diligências, o caso será levado a julgamento na Corte. Os ministros decidirão se os envolvidos devem ser condenados ou absolvidos, além de determinar as penas cabíveis para os condenados. Ainda assim, as defesas poderão recorrer.

Fontes ouvidas pela EXAME avaliam que o julgamento pode ocorrer entre o final do primeiro semestre e o início da segunda metade do ano que vem.

Mais informações em instantes.