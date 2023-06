Defesa Civil confirma tremores de terra no litoral e interior de SP

A Defesa Civil de São Paulo confirmou nesta sexta-feira, 16, que dois abalos sísmicos, terremotos de baixa intensidade, ocorreram na região de Miracatu, no interior do estado, por volta das 8h22.

Segundo o Centro de Sismologia da USP, o abalo foi de 4.0° na escala Hitcher e seu epicentro foi no município de Iguape. Este abalo pode ter sido sentido em um raio de até 100km do seu epicentro. Abalos entre 3,5° a 5,4° são sentidos, no entanto, não costumam gerar danos estruturais.

Segundo o portal g1 e a rádio Band News FM, moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e em cidades do Vale do Ribeira relataram tremores no início da manhã. Até o momento, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não receberam nenhum chamado para ocorrência com vítimas ou danos estruturais.

Em nota, a Defesa Civil orienta que a população ligue para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193 ou Defesa Civil, pelo número 199, caso haja vítima ou observe algum dano estrutural no imóvel.

Ouvintes da BandNews FM relatam tremores em diversas regiões do estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil do estado, há relatos de dois abalos na região de Miracatu, no interior. Ainda não há informações de estragos ou vítimas por conta do terremoto. — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) June 16, 2023

acordei desesperada com tudo tremendo kkkkkk, bacana nem precisei sair do Brasil pra sentir um terremoto pic.twitter.com/SVOqRmzNpy — 𝖆𝖎𝖛𝖎𝖑🏳️‍🌈 (@livbiazinlimns) June 16, 2023

Terremoto logo cedo no interior de São Paulo com epicentro em Miracatu. E ciclone no sul, a sexta feira começou agitada pic.twitter.com/WH7H8AJF5z — benassi (@sccp_b1) June 16, 2023

Tremores em meio ao ciclone extratropical

O estado de São Paulo está em alerta, principalmente para o litoral, pela chegada de um ciclone extratropical. São esperadas chuvas acumuladas entre 120 e 170 milímetros. Na Grande São Paulo, a chuva terá um acumulado de até 90 milímetros.