Raquel Lyra é aprovado por 51% e desaprovado por 44%, diz Quaest

A aprovação do governo de Raquel Lyra em Pernambuco oscilou três pontos percentuais negativos, de acordo com pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 27. A governadora, que nesta semana deixou o PSDB para se filiar ao PSD, tem 51% de aprovação contra 54% registrado em dezembro de 2024.

A desaprovação do trabalho de Lyra variou dois pontos percentuais positivos, saindo de 42% para 44%, mostra o estudo. Apesar das oscilações, as diferenças estão dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na avaliação da gestão, a maioria dos eleitores pernambucanos avaliaram o governo como "regular". Um total de 37% ante 35% registrado em dezembro. Os que o apontam como positivo somaram 32%, mesmo percentual da pesquisa anterior.

As menções negativas variaram três pontos percentuais para baixo, saindo de 29% pata 26%. Outros 5% disseram não saber ou não quiseram responder.

No recorte demográfico, o estudo da Quaest indica que a governadora de Pernambuco é mais bem avaliada positivamente entre os homens, pessoas com 51 anos ou mais, com ensino até o fundamental, com renda de até 2 salários mínimos e católicas.

Ela também tem 34% de aprovação entre os que elegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) em 2022, assim como 32% que optaram pelo ex-mandatário Jair Bolsonaro. Entre os que votaram em branco, nulo ou não votaram, 20% avaliam o governo de Raquel Lyra como positivo.

Eleição em 2026

Ao final de 2025, a governadora completa três anos à frente da chefia do Executivo estadual. Ela poderá concorrer à reeleição, mas, para 52% dos entrevistados, Raquel Lyra não merece um segundo mandato, diz a pesquisa Genial/Quaest.

Para 44%, contudo, a governadora merece ser reeleita e 4% não souberam ou não quiseram responder.

O nome do prefeito de Recife, João Campos (PSB), é o mais cotado entre a população do estado para ser governador em 2026. Ele é citado por 56%, contra 28% que indicam que votarão na atual governadora. Outros 5% indicaram intenção de voto no ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL).

Os indecisos somam 3% e os votos em branco, nulos ou que não vão votar são 8%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro com 1.104 eleitores de Pernambuco. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.