Datafolha: Campos tem 50% e Lyra, 38%, no 1º turno em PE

O ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera a disputa pelo governo de Pernambuco em cenário de primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 16.

Campos aparece com 50% das intenções de voto, seguido pela governadora Raquel Lyra (PSD), que registra 38%.

Na sequência, os deputados estaduais Eduardo Moura (Novo) e Ivan Moraes (PSOL) aparecem com 3% e 1%, respectivamente.

Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou que não souberam responder somam 10% no levantamento.

Na comparação com o levantamento divulgado em fevereiro, a diferença entre os dois líderes permaneceu a mesma, 12 pontos percentuais, mas Campos e Lyra cresceram três pontos percentuais cada.

Lyra tem 28% na espontânea e Campos, 26%

No cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, a atual governadora tem 28%, enquanto o ex-prefeito registra 26%. Cerca de 36% afirmaram que ainda não sabem em quem votar.

Ao questionar o eleitor pernambucano sobre a rejeição, o Datafolha mostrou que Campos aparece com 39% dos eleitores afirmando que não votariam de jeito nenhum nele. Ivan Moraes registra o mesmo percentual. Raquel Lyra apresenta índice de rejeição de 29%.

A pesquisa Datafolha foi realizada por meio de entrevistas presenciais entre os dias 13 e 15 de abril, com 1.022 pessoas de 16 anos ou mais em Pernambuco. O nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-04713/2026.

Cenário 1º turno Datafolha em Pernambuco (abril de 2026)