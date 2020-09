Datafolha: 3 em cada 4 eleitores da cidade de SP são contra volta às aulas

A retomada das aulas tem gerado discussões nas últimas semanas no Brasil. Pelo menos na capital paulista, os eleitores não são favoráveis ao retorno das atividades escolares. Segundo pesquisa do Datafolha, 75% dos eleitores da cidade de São Paulo acreditam que as escolas devam seguir fechadas pelos próximos dois meses. Para 24%, elas deveriam ser reabertas e 1% não opinou.

A pesquisa foi feita nos dias 21 e 22 de setembro. O instituto entrevistou 1.092 eleitores com 16 anos ou mais na cidade de São Paulo. A margem de erro é de três a seis pontos percentuais para mais ou para menos.

As opiniões variam conforme a faixa de renda dos entrevistados. Entre os eleitores de famílias que ganham até dois salários mínimos, 77% acreditam que as escolas devam seguir fechadas. Já entre os eleitores de famílias que recebem mais de dez salários mínimos por mês, o índice é de 56%.

Apesar de o governador João Doria ter definido um cronograma de reabertura a partir de outubro no estado de São Paulo, o prefeito da capital, Bruno Covas, adiou a decisão para novembro — mês da eleição municipal.

Antes de decidir sobre a volta às aulas, Covas disse que irá realizar testes de covid-19 em todos os professores e alunos da rede municipal da capital. O “Censo da Educação” será feito com testes sorológicos, que identificam a presença de anticorpos para a doença. O objetivo é verificar quantos indivíduos da rede estão imunes à doença para poder decidir qual é a melhor forma de retomar as atividades. Ao todo, serão realizados 777.000 testes.