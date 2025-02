Comissões do Senado são instaladas; Flávio Bolsonaro fica na Segurança e Damares em Direitos Humanos

O Senado instalou nesta quarta-feira, 19, as principais comissões permanentes da Casa, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no comando da Comissão de Segurança Pública e Otto Alencar (PSD-BA) à frente do principal colegiado, o de Constituição e Justiça. A ex-ministra Damares Alves ficou à frente da Comissão de Direitos Humanos. Já Marcos Rogério (PL-RO) vai comandar a de Infraestrutura

Já o colegiado de Infraestrutura terá o senador Marcos Rogério (PL-RO) na presidência. Esse colegiado é relevante porque é o responsável por sabatinar indicados do governo para diversas agências reguladoras. O que obrigará o Palácio do Planalto a negociar com um senador da oposição.

Já o PT ficou no comando de duas comissões, a de Educação, com a senadora Teresa Leitão (PT-PE) e, do Meio Ambiente, com o senador Fabiano Contarato (PT-ES). O parlamentar já era vice-presidente do colegiado, no ano passado, e já esteve no comando entre 2019 e 2020. A preocupação dos governistas é tentar barrar projetos que possam comprometer a imagem do Brasil na área ambiental.

Os partidos da base garantiram o comando de duas das três principais comissões. Renan Calheiros (MDB-AL) assumiu a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), importante por sabatinar autoridades como diretores e o presidente do Banco Central, além de poder pautar projetos de interesse da equipe econômica.

A Comissão de Relações Exteriores (CRE), relevante porque sabatina embaixadores e dá protagonismo ao parlamentar na discussão da política externa, fica sob o comando do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) que, apesar de ser do partido de Gilberto Kassab, é considerado como um integrante da direita. Trad já comandou o colegiado em 2019 e 2021 e, na época, agia como base do governo do então presidente Jair Bolsonaro.

Veja os presidentes das comissões do Senado