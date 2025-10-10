Crianças e adolescentes em insegurança alimentar moderada ou grave são o dobro da média nacional

"As crianças estão mais vulneráveis à questão da insegurança alimentar do que as pessoas com mais idade. E os domicílios que têm crianças também costumam ser domicílios maiores, com mais moradores. Em domicílios unipessoais, que tem só uma pessoa morando, geralmente são pessoas mais velhas, que tem algum grau de rendimento ou aposentadoria", diz Maria Lucia Vieira, gerente da pesquisa.

Ela explica que, quanto mais filhos a família tiver, maior pode ser o grau de insegurança alimentar, já que se torna necessário dividir a renda e a comida entre mais pessoas. Os dados do IBGE apontam ainda que a fome está relacionada ao grau de escolaridade. A parcela de lares em insegurança alimentar grave chefiados por pessoas com até o ensino fundamental completo foi de 65,7%. Já entre domicílios que estavam com segurança plena em relação à alimentação, 64,9% tinham responsáveis com nível médio, mesmo que incompleto. Entenda os critérios de segurança alimentar do IBGE Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), do IBGE, classificam os lares de acordo com a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia). Nela, há quatro critérios que definem a situação dos brasileiros em um domicílio: segurança alimentar; insegurança alimentar leve; moderada ou grave. Veja abaixo o que caracteriza cada um: Segurança alimentar: A família/domicílio tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.

