Taxa de desemprego fica em 6,6% na média em 2024, a menor já registrada

O país encerrou o último trimestre de 2024 com a taxa de desemprego em 6,2%, o menor patamar já registrado pela pesquisa. Na média anual, o indicador caiu de 7,8% para 6,6%, também o menor da série. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE.

Economistas projetavam que a taxa recuasse para 6% no quarto trimestre do ano passado, segundo mediana coletada pelo Valor Data.

Pnad e Caged

Novos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados na quinta-feira. O país abriu mais de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada no ano passado.

Tanto a pesquisa do Caged quanto a do IBGE mensuram o emprego, mas suas metodologias são diferentes. A do Caged só traz informações sobre trabalho com carteira assinada, com base no que as empresas informam ao ministério. Os dados são mensais.

Já a Pnad traz informações sobre trabalhadores formais e informais. A pesquisa é divulgada mensalmente, mas traz informações trimestrais. A coleta de dados é feita em regiões metropolitanas do país.