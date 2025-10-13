Mundo

'Conflitos armados desorganizam cadeias de insumos e alimentos', diz Lula em abertura da FAO

Discurso ocorreu durante o Fórum Mundial da Alimentação, que acontece em Roma nesta segunda-feira, 13

Lula: presidente fez o discurso de abertura do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, em 13 ed outubro de 2025. (ANDREAS SOLARO/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11h28.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 13, que guerras são um dos principais fatores para a proliferação da fome no mundo. A fala ocorreu durante o discurso de abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Food and Agriculture Organization (FAO), que acontece em Roma.

Cerca de 673 milhões de pessoas lutam contra a insegurança alimentar ao redor do mundo, segundo a FAO, da Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o presidente, dados do Programa Mundial de Alimentos mostram que para garantir três refeições diárias aos afetados, custaria cerca de US$ 315 bilhões.

"Isso representa 12% dos 2,7 trilhões de dólares consumidos anualmente com gastos em armas", disse Lula.

Aplicando um imposto global de 2% sobre os ativos dos chamados super-ricos, o presidente afirmou que a quantidade necessária já seria atingida para combater a fome.

"Conflitos armados, além do sofrimento humano e da destruição da infraestrutura, desorganizam cadeias de insumos e alimentos", afirmou o presidente.

