'Conflitos armados desorganizam cadeias de insumos e alimentos', diz Lula em abertura da FAO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 13, que guerras são um dos principais fatores para a proliferação da fome no mundo. A fala ocorreu durante o discurso de abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Food and Agriculture Organization (FAO), que acontece em Roma.

Cerca de 673 milhões de pessoas lutam contra a insegurança alimentar ao redor do mundo, segundo a FAO, da Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o presidente, dados do Programa Mundial de Alimentos mostram que para garantir três refeições diárias aos afetados, custaria cerca de US$ 315 bilhões.

"Isso representa 12% dos 2,7 trilhões de dólares consumidos anualmente com gastos em armas", disse Lula.

Aplicando um imposto global de 2% sobre os ativos dos chamados super-ricos, o presidente afirmou que a quantidade necessária já seria atingida para combater a fome.

"Conflitos armados, além do sofrimento humano e da destruição da infraestrutura, desorganizam cadeias de insumos e alimentos", afirmou o presidente.