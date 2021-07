Ao vivo: ex-diretor do Ministério da Saúde depõe na CPI da Covid

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A CPI da Covid ouve neste momento Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde. O nome dele foi citado em dois casos recentes: o da cobrança de propina em negociações pela vacina da Astrazeneca e o das irregularidades no contrato da vacina indiana Covaxin.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor.

Acompanhe ao vivo

Expectativa do depoimento

O policial militar Luiz Paulo Dominguetti, que atuou como representante autônomo da Davati Medical Supply, acusa Dias de ter cobrado propina de US$ 1 por dose durante uma negociação por 400 milhões de doses da Astrazeneca, em fevereiro.

Em depoimento à CPI, Dominguetti afirmou que o pedido teria acontecido em um jantar no restaurante Vasto, em um shopping de Brasília, em 25 de fevereiro. O ex-diretor confirmou ter se encontrado com o PM na data citada, mas negou o pedido de propina.

Também em depoimento à CPI, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), afirmou que Dias o pressionava pela liberação da importação da Covaxin. O ex-diretor de Logística foi exonerado pouco depois da denúncia vir à tona, em junho.

Requerimentos

Antes do depoimento de Dias, a CPI deve aprovar uma série de requerimentos. Estão na fila pedidos de quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário de Dominguetti; do procurador da Davati no Brasil, Cristiano Carvalho; de Luis Miranda; e do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara.

O nome de Barros foi citado no depoimento de Luis Miranda. O deputado afirmou que o presidente Jair Bolsonaro mencionou nominalmente o líder do governo ao saber de irregularidades e pressões para fechar o contrato da Covaxin.

Os senadores também devem votar requerimentos de convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, e de Cristiano Carvalho -- foi ele quem fez os primeiros contatos com o Ministério da Saúde para vender vacinas das Astrazeneca.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.