CPI das Bets aprova convocação de Gusttavo Lima e convite a Felipe Neto

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro em empresas de apostas on-line, aprovou nesta terça-feira a convocação do cantor sertanejo Gusttavo Lima, além dos convites ao influenciador Felipe Neto e ao secretária nacional de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. A CPI ouve ainda hoje o CEO da Bet Nacional, João Studart; o dono da Sportingbet, Marcus da Silva; o CEO da empresa One Internet Group (OIG), Fernando Oliveira Lima.

Gusttavo Lima, cujo nome de certidão é Nivaldo Batista Lima, chegou a ter pedido de prisão feito pela Justiça de Pernambuco, mas foi arquivado pelo Ministério Público do estado. Por ser uma convocação, o cantor é obrigado a comparecer. A data ainda será definida. O requerimento foi feito pela relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que também pediu informações fiscais sigilosas de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), sobre Gusttavo Lima e duas de suas empresas.

Já o convite de Felipe Neto foi solicitado pelo presidente da CPI, Dr. Hiran (PP-RR). De acordo com ele, o influenciador pode ajudar com informações sobre como funciona a contratação e as recompensas feitas pelas empresas de apostas virtuais a influenciadores. Felipe Neto admitiu “ter promovido a casa de apostas Blaze por cerca de 10 meses em 2023” e atribuiu ao fato “uma das maiores falhas de sua carreira”. O comparecimento de Neto é facultativo.

Outros 22 requerimentos de convites foram aprovados. Entre eles, representantes das empresas UpBet, Multibet, além da empresa de pagamentos Pix2Pay. O CEO da Pixbet, Ernildo Júnior Farias, disse que irá comparecer voluntariamente. Representantes da Loterj também se comprometeram a comparecer para depoimentos.