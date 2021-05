CPI da Covid ouve representantes da Pfizer nesta quinta-feira

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid fecha a segunda semana de depoimentos nesta quinta-feira, 13, com as oitivas de dois representantes da Pfizer: a atual presidente da farmacêutica no Brasil, Marta Díez, e o antecessor dela no cargo, Carlos Murillo. Os dois devem ser questionados sobre tratativas com o governo para a aquisição de vacinas contra a covid-19.

Em depoimento prestado ontem à CPI, Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência, afirmou que a Pfizer enviou uma carta ao governo brasileiro em setembro de 2020 para negociar a compra de doses do imunizante, que ainda estava em fase de testes. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello ignoraram a correspondência.

Wajngarten contou que respondeu a Pfizer dois meses depois, em novembro, quando soube da carta. Depois disso, teria se encontrado três vezes com representantes da farmacêutica. Os senadores da comissão devem confirmar a veracidade das informações com Murillo, que presidia a Pfizer no Brasil à época.

Os integrantes da CPI também querem saber quantas doses teriam sido ofertadas pela Pfizer e se esse número foi discutido com Wajngarten. O ex-secretário disse que não participou das negociações e que não soube se a oferta seria de 70 milhões de doses, como foi veiculado pela imprensa. Segundo ele, o lote inicial sugerido pela empresa foi de 500 mil doses.

Os representantes da Pfizer também devem ser perguntados quando foi a primeira tentativa de contato com o governo brasileiro para discutir a venda de vacinas e por que o acordo só foi formalizado neste ano. O primeiro lote, com 1 milhão de doses, chegou ao Brasil em 29 de abril.

Os depoimentos devem continuar na próxima semana. Na terça-feira, 18, será ouvido o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Na quarta-feira, 19, será a vez do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que iria à CPI na semana passada, mas adiou por ter tido contato com pessoas com covid-19. A secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, prestará depoimento na quinta-feira, 20.

O podcast EXAME Política vai ao ar todas as sextas-feiras. Clique aqui para ver o canal no Spotify, ou siga em sua plataforma de áudio preferida, e não deixe de acompanhar os próximos programas.

Entenda como as decisões da Câmara e do Senado afetam seus investimentos. Assine a EXAME.