A 96ª edição da tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, prevista para 31 de dezembro deste ano, vai ser adiada para 11 de julho de 2021. A decisão foi anunciada pela organização nesta terça-feira, 22. Em 95 anos de história, é a primeira vez que a prova não vai ser realizada. No próximo ano, a corrida terá duas edições, a no meio de 2021, e outra no dia 31 de dezembro.

“A decisão pela transferência leva em consideração a instabilidade do cenário atual, onde os decretos de quarentena estão sendo postergados, não havendo ainda uma definição de retorno das corridas de rua deste porte até o mês de dezembro”, diz a nota oficial do Comitê Organizador.

Em julho, a prefeitura de São Paulo decidiu cancelar a festa de Réveillon da Avenida Paulista por causa da pandemia de covid-19. Na época, o prefeito Bruno Covas disse que a decisão do adiamento ou cancelamento da São Silvestre seria da organização, mas que a prefeitura não autorizaria aglomerações.

Poucos dias depois, Covas anunciou que o Carnaval de 2021 seria adiado. Ainda não foi definida uma data para a realização do evento.

A justificativa do governo municipal é de que sem uma vacina disponível, não existe a possibilidade de o poder público garantir que não haverá aglomerações nessas grandes celebrações. A Parada do Orgulho LGBT+ e a Marcha para Jesus, antes adiadas para novembro, também foram suspensas em 2020 e terão apenas versão online.