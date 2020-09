Brasil registra 335 novas mortes por covid-19 neste domingo

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 13.800 novos casos de coronavírus e 335 mortes pela doença. Os dados são do boletim divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa. O histórico dos últimos meses mostra que o número de casos e óbitos notificados é menor no domingo e na segunda-feira, por causa do plantão do final de semana nos hospitais.

No total, o Brasil já soma 4.731.915 infectados e 141.776 mortes causadas pela doença. A média móvel dos últimos sete dias é de 697 mortes, menos 5% do que o registrado há duas semanas.

Os estados do Rio de Janeiro, Roraima, Amapá, Amazonas, Bahia e Minas Gerais voltaram a ter alta na média móvel de óbitos.

Segundo levantamento feito pelo G1, Rio e Roraima possuem as maiores taxas de mortes por 100 mil habitantes, 105,7 e 105,2, respectivamente, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Os cariocas ainda enfrentam um agravante: a taxa de ocupação de leitos hospitalares está em 79%. Caso o número de casos siga aumentando, o estado pode sofrer um apagão hospitalar.

Apesar dos números preocupantes, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (no cargo após o afastamento de Wilson Witzel), mantém o plano de abertura. Na quarta-feira 23, ele publicou um decreto autorizando a presença de torcida em estádios de futebol.

No mundo, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, já são 995.658 mortos pela doença e 32.949.407 milhões de infectados desde o começo da pandemia.