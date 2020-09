Rio, Minas, Manaus: os lugares que voltaram a ter alta de covid-19

Cinco estados estão enfrentando um novo surto de coronavírus. Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Roraima tiveram alta no número de mortes nos últimos sete dias, em comparação à média das duas semanas anteriores, segundo levantamento feito pelo G1. No Brasil, as mortes por coronavírus caíram 2%, no mesmo período.

Rio e Roraima possuem as maiores taxas de mortes por 100 mil habitantes, 105,7 e 105,2, respectivamente, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Os cariocas ainda enfrentam um agravante: a taxa de ocupação de leitos hospitalares está em 79%. Caso o número de casos siga aumentando, o estado pode sofrer um apagão hospitalar.

Apesar dos números preocupantes, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (no cargo após o afastamento de Wilson Witzel), mantém o plano de abertura. Na quarta-feira 23, ele publicou um decreto autorizando a presença de torcida em estádios de futebol.

Os clubes deverão respeitar a lotação máxima de 30% da capacidade total dos estádios, com distanciamento de, no mínimo, dois metros entre as pessoas, exceto grupos familiares. Além disso, será obrigatório o uso de máscara facial, a realização de aferição de temperatura e triagem de sintomáticos respiratórios no momento do acesso ao estádio, o fornecimento de álcool em gel 70% a toda a torcida presente.

No Amazonas, a postura tem sido diferente. O governador Wilson Lima considera fechar novamente bares, praias, casas de show e limitar o horário de funcionamento de restaurantes. “Os nossos especialistas da Fundação de Vigilância em Saúde não vislumbram momento de segunda onda e de explosão dos casos, pois temos uma tranquilidade da rede pública do Estado com relação a covid-19”, afirmou o governador, em entrevista à rádio CBN.

Em Roraima, as mortes dobraram na última semana. O Estado já registra 637 óbitos e 49.681 casos, para uma população de 631.181 pessoas, segundo dados do IBGE.

Cenário Brasil

No Brasil, a média móvel diária de óbitos por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 697 neste sábado, 26. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 25.536 novos casos e 732 óbitos.

Ao todo são 4.718.115 pessoas contaminadas e 141.441 mortos por coronavírus desde o início da pandemia, conforme dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde.

Neste sábado, São Paulo registra 35.063 óbitos e 970.888 casos confirmados do novo coronavírus. É o estado com o maior número de casos no País.