Controle da pandemia em SP deve ocorrer em setembro, prevê Comitê de Saúde

A grande pergunta sobre a covid-19 é quando voltaremos à rotina mais normal possível. Na previsão do coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, João Gabbardo, até o fim de setembro a doença estará controlada no estado.

“Ao final do mês de setembro, com 86% da população do estado vacinada, teremos o controle da pandemia. A partir daí, poderemos liberar mais atividades e que hoje não há essa possibilidade”, disse Gabbardo em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 14.

O governo de São Paulo pretende aplicar pelo menos a primeira dose de vacina contra a covid-19 em todos os adultos acima de 18 anos até o dia 20 de agosto. Depois desta data começa a vacinação de adolescentes, entre 17 e 12 anos.

Até esta quarta-feira, 14, o estado de São Paulo já aplicou quase 30 milhões de doses. Mais de 7,6 milhões de pessoas já estão com o esquema completo de vacinação, o que corresponde a 16% da população.

“Nós não estamos perto da volta à normalidade. Ela vai ser adquirida aos poucos e está ligada ao nosso processo de vacinação. Em 20 de agosto, quando estivermos com 100% da população adulta já vacinada, isso significa que teremos 80% da população total imunizada, isso porque 20% têm menos de 18 anos”, afirmou.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde do estado de São Paulo, o número de mortes causadas pela covid-19 vem caindo há um mês. Se comparado com o pico, registrado no fim de março, a queda foi de 60%. Na época, a média diária de vidas perdidas estava em 890. Agora, está em 350.

A média de internações também caiu. No fim de março, o estado registrava mais de 3.300 solicitações diárias de novos leitos de UTI e de enfermaria. Este número está em 1.610.

Quarentena no estado

A atual quarentena em São Paulo tem validade até o dia 31 de julho. Os estabelecimentos podem abrir com capacidade de 60% e entre as 6h e às 23h. O toque de recolher vale das 23h até as 5h. Parques estaduais e municipais podem abrir das 6h às 23h.

Há também uma recomendação de teletrabalho para atividades administrativas consideradas não essenciais. Todos os protocolos sanitários, como uso de máscara disponibilidade de álcool em gel, continuam mantidos. Municípios têm autonomia para deixar mais restrita alguma regra.

Regras da quarentena válidas até o dia 31 de julho

Comércio, shoppings, restaurantes, salões e academias: permitida a abertura das 6h às 23h, com capacidade de 60%

Bares só podem funcionar na modalidade restaurante, seguindo as mesmas regras

Parques podem abrir das 6h às 23h

Atividades culturais (museus, galerias e similares): das 6h às 23h, com capacidade de 60%

Igrejas e templos podem abrir, com capacidade de 60%

Escolas: podem abrir com capacidade de 100%, respeitando protocolos de segurança

Toque de recolher: das 23h às 5h

