O governo do Estado de São Paulo e a ViaMobilidade, concessionária da Motiva Trilhos, devem assinar nos primeiros meses de 2026 o contrato aditivo para a extensão da Linha 5-Lilás, segundo apurou a EXAME.

A assinatura da prorrogação do contrato no próximo ano também foi citada pelo governador Tarcisio de Freitas (Republicanos) durante apresentação do balanço do governo estadual na última

O ramal terá sua extensão ampliada para chegar no Jardim Ângela. A linha será ampliado 4,3 km e com duas novas estações, Comendador Sant’Anna e Jardim Ângela.

Segundo pessoas a par do assunto, a expectativa é que o novo contrato seja assinado até março. Ainda não foi batido o martelo sobre qual será o modelo de compensação para a concessionária para a construção.

No caso da Linha 4-Amarela, o governo prorrogou o contrato de concessão para compensar a extensão da linha até Taboão da Serra.

A estimativa é de que os investimentos cheguem a R$ 3,4 bilhões para a construção das estações, além de possíveis desapropriações.

A previsão é que as obras da Linha 5-Lilás terminem até 2028.

Como será a extensão da linha 5-Lilás

As vias serão elevadas em sua maior parte, com um trecho subterrâneo na parte final. É esperado que 150 mil usuários por dia sejam atendidos com as novas estações.

A previsão é que a futura estação Jardim Ângela seja interligada com o terminal de mesmo nome. A reivindicação por uma estação de metrô na região é antiga.

A concessionária será responsável por realizar os estudos iniciais para a expansão da linha, reduzindo o prazo para a realização do empreendimento e os riscos relacionados à execução das obras.

A análise contempla projeto executivo completo e estudos de licenciamento ambiental, de demanda e de utilização de áreas públicas e privadas.

Atualmente, a Linha 5-Lilás opera em 20,1 km de extensão com 17 estações: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Campo Belo, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin.

O fluxo diário do ramal é de 500 mil passageiros.