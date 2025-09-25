SP antecipa prorrogação do contrato de concessão da linha 4-Amarela com a Motiva

A concessionária ViaQuatro, controlada pela Motiva, terá o seu contrato de concessão na linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo prorrogado antecipadamente pelo conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O acordo foi comunicado ao mercado pela empresa na noite de quarta-feira, 24.

A prorrogação ocorre em função da extensão da linha até Taboão da Serra. A Motiva explicou que a medida visa reequilibrar financeiramente o contrato, incluindo a execução de obras civis, implementação de sistemas e aquisição de materiais necessários.

De acordo com a deliberação da Artesp, o desequilíbrio econômico-financeiro de R$ 136,7 milhões, gerado pela ampliação da linha, será compensado em favor da concessionária ViaQuatro.

A formalização da prorrogação ocorrerá por meio da celebração do Termo Aditivo nº 10. O novo prazo de vencimento do contrato e os valores envolvidos serão divulgados posteriormente. O contrato atual tem validade até 2040.

Como a EXAME mostrou, a possibilidade de prorrogação era defendida pela empresa.

O ramal será ampliado em 3,3km e com duas novas estações, Chácara do Jockey e Taboão da Serra. Os investimentos são de aproximadamente R$ 3,4 bilhões, e serão bancados pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Motiva e o Banco Mundial. A divisão do valor ainda não foi detalhada.

Essa será a primeira vez que uma concessionária assume uma obra de extensão de uma linha existente. Normalmente, o planejamento e execução do projeto, mesmo de linhas entregues a iniciativa privada, é do Estado.