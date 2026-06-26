Contas de luz terão descontos médios de R$ 9 em agosto com bônus de Itaipu, diz Aneel

As contas de luz de agosto terão descontos médios de R$ 9,16 com o uso do bônus da Usina Hidrelétrica de Itaipu, como foi divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quinta-feira, 26.

O benefício decorre da aplicação de créditos na tarifa de energia, com base no saldo positivo da comercialização da hidrelétrica.

Segundo os cálculos da Aneel, consumidores com consumo médio mensal de 116 kWh, próximo à média dos beneficiados, recebem crédito de cerca de R$ 9,16 nas tarifas.

A agência aprovou o uso de R$ 767,2 milhões do bônus, referente ao resultado positivo da venda de energia da Itaipu. Os recursos atendem ao abatimento nas contas de luz de consumidores residenciais e rurais quando há superávit na comercialização da usina.

Os descontos se limitam a consumidores com consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em pelo menos um mês. Para um perfil residencial dentro desse patamar, a conta pode variar entre cerca de R$ 280 e R$ 350, de acordo com a região.

A homologação dos valores está prevista para ocorrer na reunião de diretoria da Aneel em 30 de junho, conforme pauta divulgada nesta quinta-feira.

Descontos regionais e projeções tarifárias

Consumidores das regiões Norte e Nordeste, do Mato Grosso e de partes de Minas Gerais e do Espírito Santo terão abatimento tarifário com o uso de R$ 3,1 bilhões do encargo Uso de Bem Público (UBP), recurso repassado às geradoras para remuneração da União pelo uso de rios na geração hidrelétrica.

Mesmo com os abatimentos, a Aneel elevou a projeção de aumento da conta de luz em 2026 de 8% para 8,6% acima da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), estimado próximo de 5% neste ano.