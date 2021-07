Consórcio Via Brasil leva leilão de BR-163 com investimento de R$ 1,89 bi

O consórcio Via Brasil, formado pela Conasa infraestrutura SA, Zeta Infraestrutura SA, Construtora Rocha Cavalcante LTDA e Engenharia de Materiais LTDA e M4 Investimentos e Participações LTDA, ganhou a concessão da rodovia BR 163 em leilão realizado nesta quinta na B3, em São Paulo.

O investimento contratado é da ordem de 1,89 bilhão de reais. O certame fechou com deságio de 8,09% e 0,07 real por quilômetro.

“A redução do frete no Arco Norte, possibilitada pelo asfaltamento da BR 163, e com os novos investimentos em logística que serão realizados agora esse custo deverá cair ainda mais, com melhorias importantes”, disse Tarcisio de Freitas, ministro de Infraestrutura.

O ministro também ressaltou a relevância da entrada de um novo grupo no mercado de rodovias. “A BR 163 é a rodovia mais importante do agronegócio. Ficamos feliz de ter um m grupo novo na concessão “, afirmou.

O consórcio será responsável por administrar os 1.009,52 quilômetros do principal corredor logístico de escoamento de grãos do Centro-Oeste, que está localizado entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará.

Com a concessão desta quinta-feira, 8, o governo planeja que seja implementada na BR 163, em até cinco anos, faixas adicionais, vias marginais e acostamentos, e, principalmente, acessos definitivos aos terminais portuários de Miritituba, Santarenzinho e Itapacurá, agilizando o transbordo da carga na Hidrovia do Tapajós.

Os planos também incluem a construção de dois novos pontos de parada e descanso, destinado aos profissionais do transporte rodoviário, desconto de 5% no pedágio para usuários de dispositivos de pagamento eletrônico (tag) e pagamento de tarifa na praça no município de Trairão (PR) somente para veículos comerciais acima de quatro eixos.

Desde 2019, o Ministério da Infraestrutura já fez a concessão de 71 empreendimentos repassados à iniciativa privada, somando mais de R$ 64 bilhões. Segundo informações do governo, o objetivo é alcançar os R$ 100 bilhões até o final deste ano – e fechar 2022 com pelo menos R$ 250 bilhões.

Ainda em 2021, o Ministério prevê mais duas concessões rodoviárias, que incluem a Via Dutra, em um projeto que abrange ainda a Rio-Santos (BR-116/101/SP/RJ), e o da BR-381/262/MG/ES, ligando Belo Horizonte (MG) a Governador Valadares (MG) e a Viana (ES).