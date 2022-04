Conselho de Ética da Alesp aprova cassação de Arthur do Val

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou nesta terça-feira, 12, por unanimidade, o parecer que pede a cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val (União Brasil) por quebra de decoro parlamentar.

A ação consiste em uma medida punitiva pelos áudios em que o parlamentar afirma que mulheres ucranianas são "fáceis porque são pobres". Após aprovação no conselho, o parecer do deputado Delegado Olim (PP) será encaminhado ao plenário da Alesp, onde precisará ser confirmado por uma maioria simples dos 94 deputados. Caso o deputado estadual seja cassado perderá os direitos políticos por oito anos, podendo voltar a disputar as eleições somente a partir de 2032.

Em discurso aos deputados, Do Val disse que errou, mas que não estava sendo cassado pela sua fala sobre as mulheres ucranianas. "Esse processo de cassação aqui não é um processo de cassação pelos meus defeitos. É um processo de cassação pelas minhas virtudes. Isso não é um processo sobre machismo", afirmou o parlamentar.

Relembre o caso

As gravações de um grupo de amigos no WhatsApp foram divulgadas no início de março de 2022, quando Arthur do Val estava na Ucrânia representando o Movimento Brasil Livre (MBL). Nos áudios com teor machista, o parlamentar compara a fila de refugiadas à entrada de uma balada, focando na beleza das mulheres refugiadas além de incitar a prática de turismo sexual ao afirmar que voltará ao país após a guerra.

O fato fez com que o Podemos, então partido do deputado, abrisse um processo disciplinar interno que, posteriormente, levou à desfiliação do parlamentar. Arthur do Val também deixou o MBL. O deputado estadual também retirou a sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Em carta, Arthur do Val tentou convencer os colegas a não puni-lo com a cassação do mandato.

Vida política de Arthur do Val

Mamãe Falei, como ficou conhecido após a popularidade do canal, decidiu iniciar sua carreira política filiando-se ao Democratas para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Durante a campanha eleitoral, Arthur já protagonizou um conflito com Ciro Gomes, na época candidato a presidente. Segundo o youtuber, Ciro teria lhe agredido durante a gravação de um vídeo; o pedetista negou agressões físicas à imprensa.

Nas eleições de 2018, Arthur foi o segundo parlamentar mais votado na Casa com quase 480 mil votos, ficando atrás apenas da deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), popular na época por ser uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O parlamentar foi expulso do DEM um ano depois de vencer a eleição após críticas em plenário e nas redes sociais a filiados da sigla como o senador Davi Alcolumbre, presidente da Casa na época, e ao antigo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Sem partido, Do Val filiou-se ao Patriota para dar continuidade ao seu mandato no Legislativo.

Em 2020, o parlamentar disputou a Prefeitura de São Paulo e ficou na quinta posição, com 522.210 votos (9,78%).