Confira os compromissos de Lula e Bolsonaro nesta quinta-feira, 20

Os candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm compromissos em diferentes estados nesta quinta-feira, 20. Confira, por ordem alfabética, a agenda dos presidenciáveis:

Bolsonaro estará em São Paulo (SP) para encontro com influenciadores, às 10h (rua do Livramento 250, apartamento 161, ao lado do CMSE). Às 11h30, ele será entrevistado pelo Diário Grande ABC, em São Paulo.

Às 16h, Bolsonaro se encontrará com prefeitos do estado de São Paulo. Às 19h, participará do podcast Inteligência Ltda (Rua Paulo III, 369 - Condomínio Jardim Vitória Régia, Vila Andrade, São Paulo/SP).

Lula participará de duas caminhadas no Rio de Janeiro. A primeira será em São Gonçalo (RJ), ao meio-dia, partindo da Praça Estephânia de Carvalho, conhecida como praça Zé Garoto. A segunda será no bairro de Pe. Miguel, na cidade do Rio de Janeiro, às 17h30. Local da partida: Pão Chic (R. Figueiredo Camargo, 351).

Antes das caminhadas, às 10h, Lula fará um atendimento à imprensa no hotel Pestana, em Copacabana (Av. Atlântica, 2964).