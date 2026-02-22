Brasil

Como foi o último dia de Carnaval? Confira os blocos que marcaram o domingo

Desfiles de megablocos, esquema especial de segurança e homenagens musicais marcam o último dia de folia nas ruas.

Blocos gigantes tomam as ruas de São Paulo, enquanto o Monobloco encerra oficialmente o Carnaval de rua carioca com homenagens e grande público. (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18h23.

Última atualização em 22 de fevereiro de 2026 às 18h31.

O último dia de Carnaval, neste domingo, 22, foi marcado por megablocos e grandes públicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, o bloco “Vem com o Gigante”, de Léo Santana, arrastou multidão no entorno do Parque do Ibirapuera. Já no Rio, o Monobloco reuniu cerca de 80 mil foliões no Centro e fechou oficialmente o Carnaval de rua carioca.

Léo Santana: Vem com o Gigante — São Paulo

O bloco “Vem com o Gigante” abriu a programação do domingo na capital paulista. A concentração começou às 9h, no cruzamento da Avenida Pedro Álvares Cabral com o Obelisco, no Circuito Ibirapuera.

Puxado por Léo Santana, o trio elétrico percorreu o trajeto sob forte presença de público desde as primeiras horas da manhã.

Durante a passagem do bloco, o cantor Léo Santana incluiu homenagens à sertaneja Marília Mendonça, que faleceu em 2021, e a Bell Marques, apontado como um dos principais nomes da cultura dos trios elétricos. Do alto do trio, ele destacou a influência da música baiana no repertório carnavalesco e afirmou que o gênero é parte essencial das apresentações de rua.

O show reuniu grandes sucessos da carreira, como “Perna Bamba”, “Santinha”, “Contatinho” e “Marquinha de Fitinha”. O artista interagiu com os foliões, ensinou coreografias e fez chamadas diretas à plateia paulistana.

Daniela Mercury: Pipoca da Rainha — São Paulo

À tarde, a cantora Daniela Mercury comandou o tradicional bloco “Pipoca da Rainha”, com concentração às 13h na Rua da Consolação, região central de São Paulo. O desfile marcou o décimo ano de participação da artista na folia paulistana e reuniu grande público no principal eixo de megablocos da cidade.

Conhecida por levar o axé baiano para o Carnaval paulistano, Daniela manteve o perfil político-cultural do desfile, combinando clássicos da carreira com discursos em defesa da diversidade e da cultura popular. O bloco reuniu foliões ao longo do corredor central da cidade.

Durante a apresentação, a cantora destacou desafios enfrentados por mulheres em posições de liderança artística e conduziu o cortejo com mensagens ligadas a representatividade e diversidade. A operação no entorno contou com bloqueios viários, reforço de segurança e estrutura de apoio ao público.

Bloco Beats: Pedro Sampaio - São Paulo

Também às 13h, no Circuito Ibirapuera, o “Bloco Beats” levou o funk e a música eletrônica para o Carnaval de rua. Sob o comando de Pedro Sampaio, o trio reuniu público majoritariamente jovem, com repertório baseado em hits virais e colaborações do artista.

A proposta do bloco manteve a tendência de diversidade de gêneros musicais na folia paulistana;

Monobloco: Rio de Janeiro

No Rio, o Monobloco desfilou das 16h às 18h, no Centro do Rio, encerrando a programação do domingo. O grupo, conhecido pelo ritmo que mistura samba, funk, forró e MPB, manteve o formato de cortejo com banda completa e bateria numerosa.

CO desfile deste domingo reforçou a tradição do bloco em reunir grandes públicos e fechar a folia com repertório que passeia por diferentes vertentes da música brasileira.

O cortejo adotou o tema “Pode entrar que a casa é sua” e trouxe homenagens a Arlindo Cruz e Preta Gil, com destaque à contribuição dos dois artistas para a música e para a cultura carnavalesca. Segundo a Riotur, cerca de 80 mil foliões acompanharam a apresentação.

