Como a crise do petróleo de 1975 catalisou a transformação do setor de energia brasileiro

Em 1975, o setor automobilístico brasileiro produziu mais de 764 mil veículos. O momento de pujança era um sinal claro de que carros entravam de vez no ideário da classe média e, mesmo na categoria popular, os veículos ganhavam um pouco mais de sofisticação. Um exemplo é o lançamento do Fusca 1300L, uma versão mais luxuosa de um dos carros mais baratos da época, continuamente esgotado nas concessionárias da Volkswagen do Brasil.

No entanto, nem todos os indicadores eram positivos para a indústria ao redor do transporte. A crise do petróleo seguia pressionando o mercado nacional, altamente dependente de importação, e mesmo o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), proposto para responder à crise e incentivar o uso de combustíveis renováveis, não surtiu o efeito desejado em um primeiro momento. A inflação brasileira continuou a crescer em 1975, atingindo 29,48%, segundo dados do IBGE. Isso representou uma das mais altas taxas anuais durante o regime militar.

Com a energia despontando como um desafio para o crescimento, o início das obras da hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores obras de infraestrutura da história do Brasil, criava a expectativa de um possível alívio no gargalo do fornecimento energético.

Outra proposta para rearranjar o Brasil era a criação de novos poços de extração de petróleo. Naquele ano, a Petrobras realizou a primeira sondagem na Bacia de Campos, que posteriormente se tornaria a maior produtora de petróleo do Brasil. A descoberta, apesar de não ser imediatamente explorada, alterou a visão de futuro para a economia brasileira.

E, apesar dos sinais de alerta, como a alta inflação, a economia brasileira ainda registrou forte crescimento em 1975, mantendo o ritmo do chamado "Milagre Econômico". O PIB cresceu 9% naquele ano.