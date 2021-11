92 prefeitos de SP não poderão votar nas prévias do PSDB, decide comissão

A Comissão das Prévias presidenciais do PSDB recomendou nesta terça-feira a exclusão de 92 prefeitos e vices paulistas da lista de eleitores da disputa que vai escolher um candidato do partido à presidência da República em 2022. As datas de filiações desses políticos estão sob suspeitas de irregularidades.

Aliados e apoiadores da candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acusam o PSDB paulista de supostamente fraudar as datas de filiações desses prefeitos para favorecer a candidatura de João Doria. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também participa das primárias, mas tem feito uma campanha discreta.

De acordo com a Comissão, os prefeitos devem ser excluídos da votação tanto do aplicativo de votação das primárias, quanto das urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), já que haverá a possibilidade de votar no candidato presencialmente num evento presencial em Brasília em 21 de novembro.

O relatório do grupo que organiza as prévias, porém, abre a possibilidade para que prefeitos e vices que se sentirem prejudicados possam contestar a decisão. Nesse caso, os representantes teriam que solicitar à Executiva Nacional à participação nas prévias, mas seria necessário apresentar "provas contundentes".

Ainda de acordo com o documento, apenas 44 prefeitos apresentaram alegações ao partido e enviaram fichas de filiações e declarações, mas que não se prestam para fins de "comprovação de filiação". Além disso, outros 48 mandatários mesmo que formalmente intimados pelo partido a comprovar a filiação "restaram silentes, caracterizando evidente desinteresse em comprovar as datas de suas filiações.

Nos bastidores, a decisão foi lida como um revés para o grupo paulista, que agora poderá tentar recorrer à Executiva Nacional, mas com poucas chances de reverter o cenário.

O governador Eduardo Leite comemorou a recomendação da Comissão em nota:

"Louvo a comissão provisória das prévias que agiu para manter o jogo eleitoral dentro das regras acordadas. E espero que, daqui pra frente, a disputa democrática pelo voto dos tucanos também mantenha o PSDB unido e forte", afirmou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e candidato nas prévias do PSDB, sobre a decisão.