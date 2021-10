Doria, Leite e Virgílio debatem meio ambiente e apoio a Bolsonaro em 2018

No primeiro debate entre os pré-candidatos do PSDB à Presidência, os três tucanos na disputa — o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o governador de São Paulo João Doria — discutiram política para mulheres, meio ambiente e apoio a Bolsonaro em 2018. O debate, promovido pelos jornais O GLOBO e Valor, é mediado pela colunista do GLOBO Vera Magalhães.

Quer saber tudo sobre a corrida eleitoral de 2022? Assine a EXAME e fique por dentro.

Primeiro pré-candidato a fazer perguntas, Doria questionou Leite sobre quais políticas voltadas para as mulheres foram implantadas no governo do Rio Grande do Sul.

— É fundamental, além de gestão para o equilíbrio de contas para poder ter um país ajustado com capacidade de investimento, fazer política para liderar do ponto de vista civilizatório. Nossas diversidades em todas as frentes são uma força e não uma fraqueza. E isso começa na questão de diversidade de gênero. Homens e mulheres sendo reconhecidos como iguais. Tenho orgulho de ter ajudado a eleger a primeira mulher a governar um dos maiores municípios do estado. A primeira mulher comandar a Polícia no Rio Grande do Sul foi no nosso governo; a primeira mulher a ocupar o alto comando da polícia militar — disse Leite.

Na réplica, o governador paulista ressaltou que seu governo lançou um programa de distribuição de absorventes para famílias vulneráveis, o programa empreenda mulher para famílias de baixa renda e investiu no reforço da segurança.

— Estamos alinhados nisso. Estamos no mesmo partido político. Nas prévias, a gente acentua alguma diferença que tenhamos, mas antes de tudo, nos temos sinergia e visão comum de um país organizado do ponto de vista e econômico — responde Leite.

O encontro ocorre no auditório da sede da Editora Globo no Centro do Rio, e tem transmissão ao vivo nos sites dos dois jornais, no Facebook e YouTube do GLOBO, e nas páginas do Facebook, Linkedin e YouTube do Valor, além de cobertura em tempo real.

O primeiro bloco vai funcionar no formato de debate direto, em que os pré-candidatos se alternam em duas rodadas de perguntas e respostas. A ordem será definida por sorteio. Os tempos serão de 30 segundos para pergunta, dois minutos para resposta, um minuto para réplica e um minuto para tréplica. O tema é livre, e cada um perguntará e responderá duas vezes.

Já no segundo e terceiro blocos, colunistas do GLOBO e do Valor farão perguntas aos pré-candidatos, com ordem definida também por sorteio.

O quarto bloco seguirá as mesmas regras do primeiro. O debate se encerra com as considerações finais de cada pré-candidato, com dois minutos para cada um.

Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o pré-candidato poderá solicitar à mediadora o direito de resposta. A decisão de conceder ou não será de competência exclusiva de uma comissão formada por integrantes dos dois jornais. Caso aceito, o direito de resposta será concedido imediatamente, de preferência no mesmo bloco. Caso contrário, a resposta poderá ser dada no início do bloco seguinte. O tempo do direito de resposta será de um minuto.