Comissão de Ética da Capes apresenta pedido de renúncia coletiva

Os cinco membros da Comissão de Ética da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), apresentaram um pedido de renúncia coletiva dos cargos. Na carta aberta na qual comunicam a decisão, afirmam que enfrentam “obstáculos que tornaram insustentável a continuidade” do trabalho.

A Capes é responsável pelo fomento e regulação da pós-graduação no país. O órgão é vinculado ao MEC (Ministério da Educação).

A presidente da Capes, Denise Pires de Carvalho, encaminhou um ofício no qual agradece o serviço prestado pelos membros e que seguirá com as medidas cabíveis para a “imediata recomposição da Comissão”.

“Reitero o compromisso desta Fundação com a ética e com a transparência na gestão pública”, diz o documento.

A demissão foi assinada pelo presidente da Comissão de Ética, Silvio dos Santos Salles; pelos membros titulares Priscila Siqueira Jardim Silva e Edson Ferreira de Morais; e pelos suplentes Carolina Costa Borges e Flávio Geovani Vieira e Silva.

Na carta aberta eles pontuam que “a partir de 2023, a discordância quanto a imposições de temas não pacificados por órgãos superiores, mas que afetam diretamente a autonomia de atuação da Comissão de Ética vinha gerando enormes desgastes internos”.

Eles afirmam ainda que a decisão foi tomada após “série de desafios estruturais e institucionais que inviabilizaram o exercício ético, autônomo e eficaz” e que as as mudanças que foram “impostos a passar” são “inaceitáveis”.

Um dos problemas citados é que foi estabelecido um fluxo e que as manifestações passaram a ser analisadas pela Corregedoria antes de serem encaminhados à Comissão e que no exercício de 2023. Em 2024, apenas três casos foram encaminhados.