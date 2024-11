Com vendaval de até 100 km/h esperado, SP monta gabinete de crise para temporais

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas para intensas chuvas entre esta quinta, 7, e sexta-feira, 8, que poderão provocar tempestades e alagamentos em diversas regiões paulistas. O Inmet emitiu um aviso laranja para chuvas intensas válido até a manhã de sexta-feira, dia 8, com previsão de precipitações de até 60 mm por hora e ventos de até 100 km/h.

O alerta abrange todo o estado de São Paulo. A população deve evitar abrigo sob árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas e manter-se distante de torres de transmissão.

Segundo os órgãos, uma frente fria que passa pela costa do Sudeste e a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) devem aumentar o risco de temporais.

Regiões de maior risco

No estado de São Paulo, o volume acumulado de chuvas será elevado em todas as regiões, com destaque para áreas como a região metropolitana da capital, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba, litoral norte e Vale do Ribeira, onde o acumulado será muito alto.

A Defesa Civil paulista aponta atenção especial para as regiões de Bauru e Araraquara, onde o risco de temporais é maior.

Nas cidades de Marília e Presidente Prudente, os níveis de acumulado de chuvas também serão altos. As condições climáticas indicam ainda a possibilidade de raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Para o fim de semana, o Inmet alerta para a possível formação da ZCAS no sábado, 9, e domingo, 10, fenômeno que intensifica a incidência de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste.

Este alerta inclui o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que pode impactar os deslocamentos dos estudantes. A ZCAS pode se estender em um corredor de nuvens da região amazônica ao Atlântico Sul, trazendo riscos de tempestades severas, quedas de energia e danos à infraestrutura.

Contatos de emergência

Em situações de emergência, os cidadãos podem contatar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e a Defesa Civil pelo número 199. Para receber alertas de desastres, é possível cadastrar-se por SMS no número 40199, enviando o CEP da área de interesse, ou via WhatsApp pelo número 61 2034-4611.