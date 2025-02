Com concessão, Linhas 11, 12 e 13 terão redução de intervalos nas viagens; veja quanto vai diminuir

Menor tempo de espera nas estações e chegada aos destinos de forma mais rápida. Essa é a promessa do governo de São Paulo com a concessão das linhas 11, 12 e 13 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Segundo o projeto do Lote Alto Tietê, as melhorias incluem a redução dos intervalos entre os trens, com cada ramal operando em tempos específicos. A concessão prevê R$ 14,3 bilhões em investimentos e a expansão das linhas, com 25,7 km de novos trilhos .

Juntas, as três linhas devem transportar 1,3 milhão de passageiros por dia em média útil até 2040. O leilão está marcado para o dia 28 de março.

Como vão ficar os intervalos entre os trens com a concessão nas linhas 11, 12 e 13

Na Linha 11-Coral, o trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Suzano terá viagens a cada três minutos, enquanto o trecho entre Suzano e Cezar de Souza será reduzido para seis minutos. Atualmente, o intervalo médio entre Luz e Guaianases é de 3,5 minutos, e de sete minutos entre Guaianases e Estudantes.

Na Linha 12-Safira, o intervalo entre os trens, atualmente de cinco minutos entre Brás e Itaquaquecetuba, será reduzido para 3 minutos e 15 segundos . No trecho entre Itaquaquecetuba e Calmon Viana, o tempo cairá de 10 minutos para 6,5 minutos.

Na Linha 13-Jade, o intervalo entre os trens será reduzido para 10 minutos, ante os atuais 15 minutos. A linha também será ampliada nos dois sentidos, ligando Gabriela Mistral até Bonsucesso.

O Expresso Aeroporto terá seu intervalo reduzido para 30 minutos, com viagens a cada meia hora entre Palmeiras-Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos no horário de vale e uma hora no horário de pico. O serviço também ganhará uma nova parada na futura estação Gabriela Mistral, que terá integração com as linhas 2-Verde do Metrô e 12-Safira da CPTM.

Como vai o Expresso Aeroporto com a concessão

Veja o projeto da linha 13 com a concessão

Veja o projeto da linha 12 com a concessão

Veja o projeto da linha 11 com a concessão