Com aulas e taxas, nova CNH pode custar pelo menos R$ 530

O custo para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil após todas as mudanças realizadas pelo governo federal pode totalizar no mínimo R$ 530, segundo consulta realizada pela EXAME em autoescolas, Detrans e com instrutores autônomos.

Considerando todas as etapas, o futuro condutor terá que pagar as duas aulas práticas, as taxas para realização do exame médico e psicológico, e os valores cobrados para os exames teórico e prático.

Antes, era necessário realizar um curso obrigatório em Centros de Formação de Condutores (CFCs) para fazer a prova teórica e realizar 20 aulas práticas, além de pagar a emissão do documento físico.

O custo total em algumas autoescolas, considerando o curso e as aulas, era de R$ 1,6 mil para apenas a carteira de carro. Com as taxas, os valores poderiam chegar a R$ 2 mil.

Agora, o curso teórico obrigatório acabou e o governo oferece o conteúdo online de gratuito em uma plataforma do governo.

Valor do exame médico e psicológico

No caso do exame médico e psicológico, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) determinou em portaria em dezembro um teto nacional para o valor total dos exames exigidos para a obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Agora, o limite de todos os exames será de R$ 180 somados. Antes da medida, os valores cobrados variavam de acordo com cada Detran.

Em Minas Gerais, por exemplo, a avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental passam a custar R$ 90 cada um. O valor cobrado pelo estado era de R$ 221,85.

Quando custa as aulas para CNH?

Como mostrou a EXAME, autoescolas cobram nos pacotes mais baratos, com duas aulas, o valor de R$ 240, o mínimo exigido para realizar a prova. Com isso, cada aula sai por volta de R$ 120.

Plataformas online, como a superprof, mostram instrutores de direção cobrando entre R$ 70 e R$ 150 por aula.

Taxa das provas teórica e prática

Além das aulas e dos exames, o cidadão terá que pagar taxas para realização das provas teórica e prática. No Detran-SP, a taxa de cada exame é de R$ 52,83, totalizando R$ 107,66. O valor pode variar de acordo com o estado.

Caso seja aprovado, o condutor poderá escolher se pagará a taxa para emissão física da permissão para dirigir ou utilizar a versão digital, que segundo o governo, deverá ficar disponível imediatamente após a aprovação.

Exame toxicológico

O Congresso retomou no fim de 2025 a exigência de exame toxicológico para obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (motos) e B (carros de passeio).

A medida havia sido vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Hoje, apenas condutores nas categorias C, D e E são obrigados a realizar o exame.

O preço do exame varia entre R$ 90 e R$ 120, segundo a Associação Brasileira de Toxicologia (ABTox).

Com esse novo exame, o custo total para emitir a CNH deve subir para no mínimo R$ 630.

Segundo apuração da EXAME, apesar de já valer em 2026, o novo exame precisa ser regulamentado para ser exigido para a emissão da primeira CNH.