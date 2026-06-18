Com 6x1 e Vorcaro, 78% das menções a Alcolumbre nas redes são negativas

A resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), em acelerar a tramitação da PEC que acaba com a escala 6x1 e a repercussão das acusações de recebimento de recursos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro levaram o senador a enfrentar um forte desgaste nas redes sociais ao longo do primeiro semestre de 2026.

Levantamento da Datrix, realizado a pedido da EXAME, mostra que 78,6% das menções ao parlamentar entre março e junho tiveram tom negativo, enquanto apenas 11,9% foram positivas. Os dois temas concentraram a maior parte da conversa digital sobre Alcolumbre e impulsionaram uma onda de críticas que atingiu seu ápice em junho.

Ao todo, o presidente do Senado foi citado em 1,29 milhão de publicações no período, que geraram 34,6 bilhões de impressões — número de vezes que um conteúdo aparece em telas de celulares, computadores e tablets — e 4,58 bilhões de interações. O levantamento monitorou menções em plataformas como X, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, YouTube e portais jornalísticos.

O volume de publicações cresceu de forma acelerada em junho, quando a discussão sobre a escala 6x1 se encontrou com a repercussão das acusações divulgadas pela revista Veja envolvendo Vorcaro e o Banco Master. Somente na primeira metade do mês foram registradas 407,9 mil publicações, avanço de 33,9% em relação a maio.

O pico da mobilização digital ocorreu em 12 de junho, quando foram contabilizadas 131,9 mil postagens em apenas 24 horas. Segundo a Datrix, o X concentrou 77% de todo o volume monitorado e respondeu por 91,8% das publicações registradas em junho.

O principal foco de desgaste para Alcolumbre foi a discussão sobre a PEC do fim da escala 6x1. O tema respondeu sozinho por 42,9% de todas as publicações relacionadas ao senador e registrou 75,2% de menções negativas.

A repercussão ocorre em meio à decisão do presidente do Senado de não encaminhar imediatamente a proposta para votação em plenário. Nas últimas semanas, Alcolumbre afirmou que o texto deverá passar por pelo menos uma comissão antes de avançar e condicionou o andamento da matéria a uma reunião de líderes para discutir a relatoria e buscar um entendimento político sobre o conteúdo.

O posicionamento gerou reação de movimentos favoráveis ao fim da jornada de seis dias de trabalho para um de descanso. Nas redes sociais, parte dos usuários passou a associar a demora na tramitação a uma tentativa de barrar ou retardar o avanço da proposta.

O tema também se tornou objeto de disputa política. Enquanto integrantes do governo defendem o avanço da PEC, setores da oposição articulam para evitar uma votação ainda no primeiro semestre. A avaliação de parte dos opositores é que uma eventual aprovação da proposta poderia fortalecer politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Acusação envolvendo Vorcaro ampliou rejeição nas redes

Se a discussão sobre a jornada de trabalho impulsionou o volume de críticas, a repercussão das acusações envolvendo Daniel Vorcaro elevou o tom das manifestações negativas.

De acordo com o levantamento, o recorte relacionado ao Banco Master respondeu por 20,1% das publicações monitoradas e registrou 99,4% de menções negativas. Trata-se do índice mais elevado entre todos os temas analisados pela consultoria.

A reação ocorreu após reportagem da revista Veja revelar que Vorcaro teria afirmado às autoridades, durante negociações para um acordo de delação premiada, ter transferido cerca de US$ 30 milhões para uma conta no exterior que seria destinada a Alcolumbre. Segundo a publicação, o repasse estaria relacionado à defesa de interesses do Banco Master.

O presidente do Senado negou as acusações. Em pronunciamento no plenário na terça-feira, 16, Alcolumbre afirmou que jamais recebeu qualquer valor do ex-banqueiro e classificou a informação como falsa. O senador também ressaltou que a delação não foi homologada pelas autoridades.

Mesmo sem confirmação das acusações, a repercussão digital foi imediata. A Datrix identificou pedidos de prisão, impeachment e manifestações que associavam o episódio à discussão sobre a escala 6x1. Em parte da conversa nas redes, usuários passaram a relacionar a demora na tramitação da PEC às acusações divulgadas pela revista.

Os dados mostram ainda uma deterioração do sentimento geral em relação ao senador. O saldo de sentimento — indicador que mede a diferença entre menções positivas e negativas — caiu de -51,7 pontos em maio para -79,4 pontos em junho. No mesmo período, a parcela de publicações classificadas como francamente negativas avançou de 32,3% para 54,8%.

Para a Datrix, o debate digital em torno de Alcolumbre deixou de se concentrar apenas em divergências sobre pautas legislativas e passou a incorporar questionamentos sobre sua integridade.