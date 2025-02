Ônibus e caminhão colidem em rodovia de Ribeirão Preto, deixando ao menos 12 mortos

Ao menos 12 pessoas morreram após um grave acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), na região de Ribeirão Preto (SP), na noite de quinta-feira, 20.

Segundo informações da Polícia Militar ao g1, o ônibus transportava 29 passageiros no momento da colisão. Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente, e as autoridades seguem investigando o caso.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada às 22h55, no Km 17, altura da cidade de Nuporanga e foram enviadas três viaturas policiais e ambulâncias para o local. Além das vítimas fatais, outras 19 foram socorridas.

