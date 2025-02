Onda de frio causa 2 mil acidentes de trânsito na Virgínia e Carolina do Norte, nos EUA

Uma onda de frio polar atingiu nesta quinta-feira, 20, os estados de Virgínia e Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com temperaturas extremas e fortes nevascas, causando mais de dois mil acidentes de trânsito que deixaram ao menos um morto e dezenas de feridos.

O Serviço Nacional de Meteorologia havia alertado sobre um “frio potencialmente mortal” em ambos os estados.

Em algumas regiões, como Mountain Lake, na Virgínia, a sensação térmica chegou a -25 graus Celsius, enquanto em Burnsville, na Carolina do Norte, caiu até -20 graus.

A forte nevasca causou quase 1,2 mil colisões na Carolina do Norte e 800 na Virgínia, de acordo com as autoridades de trânsito dos dois estados. Os acidentes forçaram o fechamento de várias rodovias.

Uma morte foi registrada na Carolina do Norte, enquanto na Virgínia houve feridos, mas nenhuma fatalidade.

A tempestade também afetou o funcionamento de escolas e a transmissão de energia elétrica. Várias instituições de ensino não abriram as portas ou recorreram a aulas por videoconferência. Cerca de mil pessoas na Virgínia e 4 mil na Carolina do Norte ainda estavam sem energia na tarde de hoje, de acordo com o portal de monitoramento PowerOutage.us.

No setor aéreo, cerca de 1.900 operações foram canceladas ou atrasadas em todo o país, incluindo cerca de 250 voos no Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, na Carolina do Norte, de acordo com o site FlightAware.com.

O frio extremo em Virgínia e Carolina do Norte faz parte de uma onda de ar ártico que fez com que as temperaturas despencassem desde os planaltos das Grandes Planícies até a Louisiana, após um fim de semana de tempestades que causaram inundações e deixaram pelo menos 14 mortos no sudeste dos EUA.