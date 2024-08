CNU: quando sairá o gabarito oficial? Confira onde acessar as respostas

O Concurso Nacional Unificado (CNU), maior certame já realizado no Brasil, teve suas provas aplicadas no domingo, 18 de agosto, em todo o país. Com a oferta de 6.640 vagas em 21 órgãos federais, o concurso mobilizou milhões de candidatos. Para garantir a lisura do processo, foram elaboradas 36 versões diferentes das provas, cujos gabaritos preliminares serão divulgados nesta terça-feira, 20 de agosto, no portal do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Os cadernos de questões, referentes aos oito blocos de conhecimento das provas, foram disponibilizados online logo após a aplicação das avaliações. Os candidatos podem acessar esses documentos tanto pelo site do MGI quanto pela página da Cesgranrio dedicada ao CNU, utilizando o login do Gov.br.

Quando sai o resultado?

Conforme o cronograma do concurso, o resultado oficial será anunciado em 21 de novembro. De acordo com dados preliminares divulgados pelo Ministério de Gestão e Inovação, cerca de 1 milhão dos 2,14 milhões de inscritos compareceram aos locais de prova. O Ceará teve a maior taxa de abstenção, enquanto o Distrito Federal registrou a menor.

A abstenção de aproximadamente 50% está dentro da média para concursos deste porte, conforme destacou a ministra Esther Dweck. Ela afirmou que, em concursos de grande envergadura, é comum que a taxa de ausência seja elevada, algo que já era previsto pela organização do evento.

O cronograma inicial do CNU previa a aplicação das provas em 5 de maio, mas devido a eventos climáticos extremos, como as chuvas no Rio Grande do Sul, o certame foi adiado para agosto.

Mesmo com a abstenção elevada, o CNU continua sendo o maior concurso público já realizado no Brasil. As provas foram aplicadas em 228 cidades, abrangendo todos os estados, além do Distrito Federal. Além das vagas imediatas, o concurso também formou um cadastro de reserva com mais de 13 mil candidatos, que poderão ser chamados para futuras vagas, incluindo oportunidades temporárias.