Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNI lança agenda legislativa de 2026 com 135 projetos e foco em concessões

Documento indica apoio a 60% das propostas e coloca redução da jornada e novo marco de concessões entre prioridades

Indústria: CNI aponta os projetos que são (Leandro Fonseca /Exame)

Indústria: CNI aponta os projetos que são (Leandro Fonseca /Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de março de 2026 às 06h01.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lança nesta terça-feira, 24, a Agenda Legislativa da Indústria 2026, com 135 projetos monitorados no Congresso Nacional e foco em temas como jornada de trabalho, concessões e política industrial.

O documento será apresentado em solenidade no plenário da Câmara dos Deputados.

Do total de proposições, a entidade manifesta apoio a 81 (60%) e divergência em relação a 54 (40%).

Entre elas, 15 foram classificadas como prioritárias e compõem a chamada Pauta Mínima da Indústria, que concentra os projetos considerados estratégicos para o setor.

Entre os destaques estão a PEC 8/2025 e o PL 1363/2021, que tratam da redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias e 36 horas semanais durante 4 dias por semana.

A CNI defende maior debate sobre a proposta de redução da jornada.

Como mostrou a EXAME, o setor produtivo defende medidas de compensação para que as empresas consigam lidar com o fim da escala 6 por 1.

Outra medida em discussão no Congresso que a indústria pede maior discussão é em reforma do Código Civil.

Outros textos destacados são o PL 2373/2025, que estabelece a nova lei geral de concessões, e o PL 4133/2023, que cria o marco legal da política industrial.

Segundo o presidente da entidade, Ricardo Alban, a agenda busca responder a um cenário de transformações estruturais na economia global, marcado por avanços tecnológicos, reorganização das cadeias produtivas e aumento das tensões geopolíticas.

“O ano eleitoral exige a priorização de medidas que fortaleçam o ambiente de negócios, garantam previsibilidade regulatória e sustentem a competitividade da economia”, afirmou Alban.

Ele também destaca a necessidade de avanços em temas como regulação da inteligência artificial, economia circular e financiamento à indústria.

A construção da agenda envolveu 153 entidades, incluindo federações estaduais, associações setoriais e sindicatos nacionais. Ao longo de três meses, foram incorporados 55 novos projetos e mantidas 80 propostas de edições anteriores, com cerca de 20 mil votos no processo de priorização.

Prioridades refletem cenário eleitoral e disputas econômicas

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da CNI, Roberto Muniz, a seleção das propostas ganha relevância em um ano de menor espaço para votações estruturantes no Congresso.

“A agenda organiza projetos com maior impacto sobre competitividade, segurança jurídica, inovação e inserção internacional do Brasil”, disse Muniz.

Segundo ele, a convergência da indústria com 60% das propostas indica uma atuação mais propositiva do setor.

A edição de 2026 também incorpora projetos já aprovados, como o que moderniza o crédito à exportação e o que ratifica o acordo entre Mercosul e União Europeia. Outras propostas avançaram parcialmente, como a política de economia circular e a nova lei de concessões, ainda em análise no Senado.

Durante o evento, a CNI também apresenta o projeto Brasil 2050, que reúne diretrizes de longo prazo para o crescimento econômico. A proposta inclui metas de equilíbrio fiscal, melhoria do ambiente de negócios e estímulo a setores como data centers e combustíveis sustentáveis.

Acompanhe tudo sobre:CNI – Confederação Nacional da IndústriaIndústria

Mais de Brasil

TSE retoma julgamento que pode cassar direitos políticos de Cláudio Castro

Cláudio Castro renuncia ao governo do Rio de Janeiro um dia antes de julgamento

Mendonça determina que o Congresso Nacional prorrogue CPMI do INSS

Bolsonaro recebe alta da UTI e será transferido para o quarto, diz boletim médico

Mais na Exame

Mundo

Petróleo vai demorar a baixar mesmo se Guerra do Irã acabar, diz analista

Negócios

8D Hubify e Dialetto unem forças para integrar marketing, vendas, atendimento e RP

Brasil

TSE retoma julgamento que pode cassar direitos políticos de Cláudio Castro

Mercados

Sem medo dos juros altos, Casas Bahia quer ampliar crediário digital