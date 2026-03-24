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China ultrapassa Japão e assume liderança global no setor automotivo

Montadoras chinesas venderam cerca de 27 milhões de veículos e as japonesas 25 milhões no último ano

Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos da Aion na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (Leandro Fonseca /Exame)

Montadora da GAC Group na China. Fabrica de carros eletricos da Aion na cidade de Guangzhou - China Foto: Leandro Fonseca Data: outubro 2025 (Leandro Fonseca /Exame)

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Agência

Publicado em 24 de março de 2026 às 14h29.

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As montadoras chinesas venderam cerca de 27 milhões de veículos em 2025 e ultrapassaram as japonesas, que registraram aproximadamente 25 milhões de unidades, segundo relatório do Nikkei. Com isso, a China assumiu a liderança global do setor automotivo pela primeira vez desde 2000.

Os dados foram compilados a partir de divulgações das próprias montadoras e de levantamentos da MarkLines. A mudança reflete o avanço das fabricantes chinesas em escala global e a perda de participação das empresas japonesas.

Entre as empresas, a BYD superou a Ford e alcançou a sexta posição no ranking mundial. Já a Geely ultrapassou a Honda e ficou em oitavo lugar.

Além disso, seis montadoras chinesas entraram na lista das 20 maiores do mundo, incluindo Chery, Changan Automobile, SAIC Motor e Great Wall Motors. O número supera as cinco empresas japonesas presentes no ranking.

No segmento de veículos elétricos, a BYD também liderou as vendas globais e ultrapassou a Tesla.

Segundo Tang Jin, pesquisador do Mizuho Bank, o resultado indica uma mudança estrutural na indústria. Ele afirma que a China avançou com base em tecnologia, redução de custos e velocidade de desenvolvimento. Diante desse cenário, o especialista aponta que o Japão precisa revisar sua estratégia em eletrificação e presença global.

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