Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNI diz que corte dos EUA afeta 11% das exportações e cobra acordo

Entidade alerta que 76 produtos brasileiros seguem sujeitos à tarifa de 40% e cobra avanço nas negociações para recuperar competitividade no mercado americano

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14h19.

Última atualização em 15 de novembro de 2025 às 14h23.

A decisão do governo dos Estados Unidos de eliminar tarifas recíprocas de 10% para produtos agrícolas acendeu um alerta na Confederação Nacional da Indústria (CNI), que divulgou neste sábado, 15, um posicionamento cobrando urgência do governo brasileiro para negociar a retirada da sobretaxa de 40% que ainda incide sobre produtos nacionais.

Segundo análise preliminar da CNI, a medida americana beneficia 238 produtos agrícolas, dos quais 80 são exportados pelo Brasil. Em 2024, essas exportações totalizaram US$ 4,6 bilhões, representando cerca de 11% do total vendido pelo país ao mercado norte-americano.

O levantamento da entidade revela, porém, que apenas quatro produtos brasileiros passam a ficar completamente isentos de tarifas adicionais: três tipos de suco de laranja e castanha-do-pará. Os outros 76 itens da pauta exportadora brasileira, embora tenham tido a taxação reduzida de 50% para 40%, seguem em desvantagem competitiva.

Entre os produtos que permanecem onerados com a tarifa de 40% estão justamente alguns dos mais relevantes da pauta comercial brasileira com os Estados Unidos, como café não torrado, cortes de carne bovina, frutas e cera de carnaúba – setores em que o Brasil tradicionalmente se destacava como fornecedor.

Para Ricardo Alban, presidente da CNI, a situação expõe o Brasil a uma perda de competitividade frente a concorrentes internacionais. "Países que não enfrentam essa sobretaxa terão mais vantagens que o Brasil para vender aos americanos. É muito importante negociar o quanto antes um acordo para que o produto brasileiro volte a competir em condições melhores no principal destino das exportações industriais brasileiras", afirmou.

A preocupação da confederação se baseia no fato de que, enquanto o Brasil mantém a sobretaxa específica de 40%, outros países fornecedores poderão se beneficiar das condições mais favoráveis estabelecidas pela nova medida americana, ganhando espaço no mercado dos EUA.

Detalhes da medida americana

A lista de produtos que tiveram a tarifa recíproca de 10% eliminada inclui carne, café, hortaliças, cera de carnaúba, frutas cítricas, castanha-do-pará, suco de laranja, fertilizantes e produtos químicos agrícolas, entre outros.

A CNI observa ainda que a nova medida americana não faz referência à Ordem Executiva 14.323, que instituiu os 40% adicionais específicos ao Brasil. O documento também atualiza o anexo "Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners", de 5 de setembro, que define a estrutura para futuros acordos recíprocos com códigos elegíveis à isenção da tarifa adicional.

Com os Estados Unidos sendo o principal destino das exportações industriais brasileiras, a CNI reforça que o governo brasileiro precisa acelerar as negociações para evitar que o país perca participação em um dos seus mercados mais estratégicos.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpTarifasCNI – Confederação Nacional da Indústria

Mais de Brasil

COP30: a marcha dos povos em Belém que quer chamar a atenção do mundo

'Paraíso de Santa Catarina' cobrará até R$ 191 de taxa ambiental para turistas

STF nega recurso, e prisão de Bolsonaro deve ocorrer até dezembro

Manutenção de caso do INSS no STF causa apreensão no Congresso e governo

Mais na Exame

Mundo

Tempestade deixa uma morta e 20 feridos em Albufeira, Portugal

Mercado Imobiliário

Santander faz 'black friday' de imóveis com lances a partir de R$ 23 mil

Economia

Alckmin celebra corte de tarifas dos EUA, mas cobra fim da sobretaxa

Minhas Finanças

Mega-Sena: aposta única de Porto Alegre leva prêmio de R$ 99 milhões