CNH: quantas aulas práticas serão obrigatórias com as novas regras?

Quem quiser tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não precisará mais ser obrigado a passar por uma autoescola. É o que definiu a nova resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nesta segunda-feira, 1.

Segundo a medida, é possível realizar os estudos teóricos de forma completamente online e gratuita, com o conteúdo que será disponibilizado pelo Ministério dos Transportes.

Já a parte prática para obter a CNH ainda deverá ser realizada em uma autoescolas ou, agora, com profissionais autônomos cadastrados em algum Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O que muda é a quantidade de aulas obrigatórias, que passará por uma redução de 20 aulas para 2 aulas.

A medida já havia sido antecipada pela EXAME . Segundo o Governo Federal, a iniciativa tem o objetivo de diminuir o custo da obtenção da CNH, do qual a autoescola corresponde a 77% do valor, de acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Quantas aulas práticas serão obrigatórias com as novas regras para a CNH?

Anteriormente, era necessário realizar a carga horária mínima de 20 horas-aula da parte prática para poder obter a CNH. Com a nova resolução, a carga exigida cai para 2 horas.

Para realizar as aulas práticas, o candidato poderá escolher praticar:

em autoescolas tradicionais;

com instrutores autônomos credenciados pelos Detrans;

com preparações personalizadas.

Além da parte prática, é necessário realizar o estudo teórico para obter o documento. Com a nova resolução do Contran, as 45 horas-aula poderão ser feitas de forma online e gratuita.

Prova prática ainda é necessária para a CNH?

Segundo o Ministério dos Transportes, é necessário realizar a prova prática além de ter feito a carga horária mínima de 2 horas-aula de condução. A prova teórica segue sendo exigida para a habilitação.

Quando começa a CNH sem autoescola?

Ainda não há data para a nova modalidade começar a funcionar. A resolução foi aprovada nesta segunda-feira, 1, mas ainda é necessário que as informações sejam publicadas no Diário Oficial da União.