Cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

Mercado avalia possível piora das expectativas na pesquisa Focus após IPCA salgado, que reduziu apostas em corte da Selic em maio. Pressão por juro menor, porém, pode crescer com esperado aumento do desemprego. Lula deve receber arcabouço fiscal. No exterior, mercado monitora estresse com bancos à espera do CPI nos EUA e BCE. B3 retoma horário regular. Veja destaques:

Inflação e juros

Pesquisa Focus na segunda-feira pode mostrar projeções maiores para inflação de 2023 após IPCA acima do esperado em fevereiro, que reduziu as apostas em corte da Selic em maio. O ritmo dos preços também poderá ser avaliado com o IGP-10 de março, na quinta-feira. A próxima semana deve marcar o início do período de silêncio tanto do BC brasileiro quanto do Fed, tendo em vista as decisões de política monetária da semana posterior. Presidente do BC, Roberto Campos Neto, viaja para a Suíça para encontros no BIS entre 11 e 13 de março. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que presidente Lula entrevistará os nomes sugeridos para ocupar diretorias do BC, sem especificar quando nomes serão anunciados.

1º desemprego sob Lula

A taxa de desemprego de janeiro, o primeiro índice sob o governo Lula, sai na sexta-feira e tem estimativa de alta para 8,2%, contra 7,9% no final de 2022. “Parte da alta que projetamos para o desemprego é por conta de sazonalidade — mas isso não deve impedir que o indicador seja usado por parte dos políticos para pressionar por cortes de juros”, disse a economista Adriana Dupita, da Bloomberg Economics. No entanto, para além da sazonalidade, ela avalia que a redução do número de pessoas trabalhando sinaliza que o mercado de trabalho está perdendo o ritmo.

Regra fiscal

O novo arcabouço fiscal deve ser apresentado ao presidente Lula na próxima semana, de acordo com o jornal Estado de S. Paulo, que cita o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues. Segundo ele, há tempo hábil para que a nova regra fiscal seja incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que precisa ser enviada pelo Executivo ao Congresso até 15 de abril, diz a reportagem.

CPI nos EUA e BCE

O mercado deve reagir ao CPI, que sai na terça-feira, enquanto monitora a evolução do setor financeiro nos EUA. Um número elevado da inflação poderá ampliar novamente as apostas em alta de juro de 0,50 ponto percentual no Fomc dos dias 21 e 22 de março. Nesta sexta-feira, as apostas em aceleração da taxa diminuíram com payroll e a forte queda dos yields em meio aos problemas com bancos, que levam alguns analistas a considerar que será mais difícil para o Fed manter o aperto. Estimativa mediana aponta um CPI de 0,4% em fevereiro, pouco abaixo de janeiro. O BCE ocupa o centro do palco na quinta-feira, quando deve estender o ciclo de aperto mais rápido em sua história e elevar a taxa em 0,50pp. China divulgará dados da indústria e varejo.

Horário da B3

Com o início do horário de verão nos EUA, a bolsa brasileira volta a fechar às 17:00 na segunda-feira. B3 ainda terá vencimento de opções na semana. Eletrobras, Marisa Lojas, Natura, Localiza, CPFL e Cyrela estão entre as companhias que divulgam resultados. CVC, que também divulgará balanço, anunciou em comunicado acordo para renegociar até R$ 900 milhões em debêntures. Oi faz uma segunda convocação aos acionistas para a AGE que pode decidir a destituição do conselho, em meio ao segundo processo de recuperação judicial.