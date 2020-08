Cidades do RS têm neve e chuva congelada; veja vídeos

A cidade de São Francisco de Paula, na serra gaúcha, registrou neve e chuva congelada ao mesmo tempo na tarde desta quinta-feira, 20.

Tanto em Nova Petrópolis como em São José dos Ausentes, moradores registraram chuva congelada e postaram vídeos nas redes-sociais.

Segundo a estação do Inmet, as temperaturas mais baixas registradas por volta das 14h de hoje foram nas cidades de São José dos Ausentes (3,4°C); Canela (3,6°C); Cambará do Sul (4,6°C); Bento Gonçalves (5,4°C) e Vacaria (7,3°C).