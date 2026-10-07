Bicicletas compartilhadas ganham espaço em SP, mas ciclistas enfrentam poluição e insegurança

É difícil hoje circular por São Paulo sem esbarrar em uma bicicleta laranja. Elas viraram parte da paisagem urbana e do dia a dia de quem trocou o carro, ao menos em parte do trajeto, por uma alternativa mais sustentável e econômica.

Quem pedala ganha em saúde, e o meio ambiente também é beneficiado: sob duas rodas, não há queima de combustível fóssil.

Mas quem pedala em São Paulo nem sempre respira ar limpo. Em trechos de Pinheiros e Alto de Pinheiros da ciclovia da Marginal Pinheiros chega a ser 163% superior à média da cidade. Na média de toda a ciclovia, o indicador é 22% maior que no restante da capital paulista.

Os dados são de uma pesquisa inédita do Instituto Cordial, apoiada pelo Itaú Unibanco, apresentada nesta quarta-feira, 7, em evento que celebra os 15 anos do Bike Itaú.

A Marginal se configura um caso emblemático: a vegetação separa os ciclistas do tráfego, mas não impede a exposição. O motivo, segundo os pesquisadores, é o intenso fluxo de veículos a combustão. O indicador considera a concentração de material particulado no ar, com base em parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS).

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"Enquanto a maior parte da frota depender de motores a combustão, nenhuma solução de infraestrutura vai resolver sozinha a exposição do ciclista à poluição", afirma Luis Fernando Villaça Meyer, diretor de operações do Instituto Cordial e pesquisador responsável.

A Região Central teve o maior nível de exposição entre as áreas analisadas, com indicador 56% acima da média da cidade.

A ciclovia acelera, mas a rua ainda aperta quem pedala

O levantamento também mediu a convivência com o tráfego. Três em cada quatro ultrapassagens ocorreram a menos de 1,5 metro, mínimo exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e só 24% respeitaram a distância. Na Zona Leste, os veículos passam, em média, a 55 centímetros dos ciclistas, contra 108 centímetros na cidade como um todo.

Há um dado que joga a favor: ciclistas alcançam velocidades cerca de 18% maiores onde há ciclovias e ciclofaixas. Para Villaça Meyer, isso mostra que "investir em infraestrutura dedicada não apenas contribui para a proteção dos ciclistas, também torna o deslocamento por bicicleta mais eficiente no dia a dia".

"Os dados revelam que ainda existem desafios importantes para tornar esse deslocamento mais seguro, eficiente e acessível", diz a diretora de sustentabilidade do Itaú.

Os pesquisadores percorreram mais de 10 mil quilômetros pela cidade com um dispositivo de sensores e inteligência artificial, desenvolvido pelo Instituto Cordial com organizações alemãs, financiado pela FAPESP e reconhecido com o selo Bicicleta Brasil, do Ministério das Cidades.

Bike Itaú completa 15 anos com 33 mil toneladas de CO2 evitadas

A popularização das bicicletas compartilhadas tem 15 anos de história. De acordo com balanço atualizado do Itaú, Bike Itaú soma quase 6 milhões de cadastros, mais de 107 milhões de viagens e 468 milhões de quilômetros pedalados, o que teria evitado a emissão de 33 mil toneladas de CO2.

O programa está integrado à estratégia de transição climática do Itaú, que busca apoiar a descarbonização dos transportes e ampliar o acesso à mobilidade ativa.

Em 2025, o banco apoiou 11 organizações do setor de mobilidade e destinou R$ 52,8 milhões em recursos próprios, sem uso de incentivo fiscal, a iniciativas ligadas ao tema.

Para a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, a bicicleta "conquistou um papel cada vez mais relevante" nas cidades brasileiras.

"Apoiar essa agenda significa combinar soluções concretas, produção de conhecimento e articulação entre diferentes setores para acelerar transformações que contribuam para uma economia de baixo carbono", destacou.

O sistema opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e na região de Pernambuco. Em Salvador, o uso cresceu 271% entre 2018 e 2025. No Rio, a solução já passa de 65 milhões de viagens, e só a estação do Largo da Batata, em São Paulo, acumula mais de 650 mil.

Entre os usuários, a proporção de mulheres é seis vezes maior do que entre os ciclistas brasileiros em geral.

Segundo Tomás Martins, CEO e cofundador da Tembici, empresa que opera o sistema, o programa entra agora em uma nova fase: eletrificação e integração entre diferentes modais terão um papel cada vez mais relevante.

"Celebrar essa história é também olhar para o futuro e para o que ainda podemos transformar na mobilidade urbana brasileira", conclui.