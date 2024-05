Chuvas no RS: governo dará prioridade à energia em áreas como hospitais e escolas, afirma ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou nesta segunda-feira que o governo montou uma força-tarefa para auxiliar no abastecimento energético no Rio Grande do Sul, em atenção a áreas como hospitais e escolas

Segundo ele, até o momento, há uma mobilização de 3 mil pessoas no estado, concentradas em problemas de suprimento de energia elétrica. Uma equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está atuando nos locais afetados.

O número de mortos em razão dos temporais chegou a 83, de acordo com o boletim divulgado na manhã desta segunda-feira. Além disso, há 111 desaparecidos e 276 pessoas feridas.

Conforme o levantamento da Defesa Civil, são 149,3 mil pessoas fora de casa, sendo 20 mil em abrigos e 129,2 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos).

"Quero ir lá [amanhã] com toda a equipe nossa, tanto do setor do suprimento de energia, de gás, suprimento de petróleo, de gasolina, de diesel, para que a gente possa não só prever novos problemas, como evitar problemas que possam, por exemplo, atingir setores mais coletivos: os hospitais, as creches, as escolas daquela região", disse Silveria, em conversa com jornalistas.

O titular de Minas e Energia também afirmou que fez reunião com as distribuidoras de energia para planejar uma “rápida” resposta à população gaúcha que no momento sofre com falta abastecimento energético

"Essa é mais do que a orientação. É determinação do presidente Lula que todas as áreas de governo se voltem a dar resposta rápida ao Rio Grande do Sul", cita.