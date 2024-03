Chuvas no Espírito Santo deixam 19 mortos e 7,2 mil desalojados

O número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo subiu para 19, de acordo com o Boletim Extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec). Os dois óbitos adicionais, em relação ao último balanço divulgado no domingo, foram registrados em Mimoso do Sul, o município mais atingido pelos temporais no estado.

A quantidade de vítimas em Mimoso do Sul ainda pode subir. Há seis pessoas desaparecidas no município, onde o acumulado de chuvas nas últimas 24 horas chegou a 24,2 mm, conforme o boletim da Cepdec. De sexta-feira até sábado, caíram 220 mm de chuva no município. Ao todo, 17 pessoas morreram na localidade. Os outros dois óbitos no Espírito Santo são de moradores de Apiacá.

Em Mimoso do Sul — e em todo o sul do Espírito Santo — segue vigente um alerta de nível alto, com "risco de movimento de massa". "Neste cenário não se descarta a possibilidade de ocorrências de deslizamentos de terra induzidos e em encostas naturais, especialmente em encostas urbanizadas, além de possíveis 'quedas de barreira' às margens de rodovias", acrescenta o boletim.

O Sul do Espírito Santo também apresenta risco hidrológico "muito alto", sobretudo nas bacias dos rios Pomba e Muriaé e as partes baixas das bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana. Nestas áreas existe a possibilidade de inundação gradual.

Rastro de destruição

Cinco pessoas morreram em um instituto-residência situado em Mimoso do Sul, por conta das fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. O grupo teria ficado preso nas acomodações da casa de repouso por conta do altura da água, que segundo os representantes do espaço chegou até o teto.