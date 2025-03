Chuva forte deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos

São Paulo entrou em estado de alerta para alagamentos na tarde desta segunda-feira, 31 de março, em razão da forte chuva que atingiu a cidade. O aviso foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

Novas áreas de instabilidade surgem pela capital paulista com a chuva intensa. Imagens do radar meteorológico do CGE da prefeitura de São Paulo indicam fortes precipitações, especialmente nas zonas central, sul e leste, atingindo regiões como Vila Prudente, São Mateus e Capela do Socorro. Há risco de alagamentos, deslizamentos, rajadas de vento e queda de granizo.

Segundo meteorologistas do CGE, o tempo deve permanecer instável nas próximas horas, com chuvas isoladas, mas intensas.

A Defesa Civil informou que houve registro de raios e vento forte na região central da cidade e alertou, nas redes sociais, para que as pessoas tenham cuidado nas próximas horas.

Caos no ABC Paulista

Além da chuva forte, os municípios do ABC Paulista foram atingidos por granizo. Santo André está entre as cidades mais afetadas pelos alagamentos.

A circulação de trens entre as estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Mauá, da Linha 10–Turquesa da CPTM, foi interrompida por causa da inundação das vias. Às 14h47, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um “alerta severo” para os moradores da região, avisando sobre o alto risco de alagamentos e deslizamentos, recomendando que a população permaneça em locais seguros.

Queda de energia

Segundo a última atualização do Mapa da Falta de Luz, da Enel, na cidade de São Paulo pelo menos 35.420 clientes estão sem luz.

Na Grande São Paulo, o município de Santo André é um dos mais afetados por problema de fornecimento de energia, com 26.117 clientes afetados. Em seguida, aparece São Bernardo do Campo, com 13.504 domicílios sem luz e Mauá, com 9.276.

Procurada pela EXAME, a Enel ressaltou que os números não refletem apenas o impacto direto das chuvas, pois os casos podem ser provocados por outros fatores como vegetação nas redes de distribuição e quedas de postes.

Previsão para os próximos dias

Primeira semana de abril terá tempo abafado, sol entre nuvens e pancadas de chuva no fim da tarde. A terça-feira, 1º de abril, será de temperaturas em elevação, com mínimas de 20°C e máximas acima de 29°C. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com risco de alagamentos e queda de árvores.

Na quarta-feira, 2, o cenário se repete: sol entre nuvens, calor ao longo do dia e chuvas fortes no fim da tarde, elevando o risco de transtornos na cidade.

Medidas de segurança em casos de alagamento