Chico Rodrigues deveria se licenciar, diz presidente do Conselho de Ética

Sem previsão de reabertura do Conselho de Ética do Senado, o presidente do colegiado, Jayme Campos (DEM-MT), sugeriu que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado com R$ 33 mil na cueca, se licencie do mandato por 121 dias. Seria uma maneira de mostrar que ele “quer, de fato, esclarecer a verdade”, disse Campos, nesta segunda-feira, 19, após reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), na Residência Oficial do Senado, em Brasília.

Chico Rodrigues (DEM-RR) pediu para deixar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado nesta segunda (19), mas ainda é alvo de uma representação que pode cassar seu mandato na Casa. Chico Rodrigues fazia parte do colegiado que agora pode julgá-lo.

O Conselho de Ética deve discutir a possibilidade de perda de mandato de Rodrigues pela tentativa de esconder R$ 33 mil em espécie na cueca durante operação da Polícia Federal na casa do parlamentar, em Boa Vista, no último dia 14. A PF apura suposto desvio de recursos públicos que iriam para o combate à covid-19 em Roraima, estado que tem o pior desempenho no combate à pandemia.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso se antecipou à decisão dos senadores e afastou o parlamentar das atividades por 90 dias, na semana passada. O suplente do senador, entretanto, é o seu próprio filho, Pedro Arthur, também filiado ao DEM.

O plenário da Corte deve decidir se mantém a ordem de Barroso nesta quarta-feira, 21. Caso a maioria concorde com o ministro, o afastamento ainda precisará ser confirmado pelo Senado. Enquanto isso, fica na fila de espera do Conselho de Ética a representação protocolada na última sexta-feira, 16, pelos partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania, com o objetivo de cassar o mandato de Rodrigues. No documento, as legendas o acusam de quebra de decoro parlamentar, ao “obstruir investigação e diligência policial e ocultar valores em partes íntimas”.

O maior obstáculo para a votação do requerimento é que o Conselho está parado desde março, devido à pandemia do coronavírus, assim como outras comissões. Ou seja, o pedido só deve ser avaliado quando o grupo voltar a se reunir. Nas atuais circunstâncias, Campos acredita que o ideal é que Rodrigues se afaste do Congresso e se dedique à defesa.

Se eu fosse ele, eu pediria uma licença por 121 dias para não ter nenhuma dúvida de que ele quer, de fato, esclarecer a verdade Jayme Campos (DEM-MT), presidente do Conselho de Ética do Senado

Campos negou a possibilidade de que o afastamento seja votado de forma remota, como têm sido feitas as sessões plenárias desde o início da pandemia. Um dos impedimentos, nesse caso, é que o regimento interno do Senado estabelece que representações contra parlamentares devem ser decididas em votações secretas, mas o sistema adaptado para as sessões remotas permite apenas votações abertas.

Além disso, segundo o presidente do Conselho de Ética, “é humanamente impossível” votar de forma remota as representações enviadas ao colegiado. “Você não pode, em hipótese alguma, votar remotamente uma matéria tão importante como a cassação ou possível cassação ou alguma pena que possa receber o senador Chico Rodrigues”, afirmou o senador, ao sair da Residência Oficial do Senado.