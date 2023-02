Chega a 64 número de mortos após chuvas no litoral norte de SP

O número de mortos das chuvas no litoral norte de São Paulo, chegou a 64, segundo a Defesa Civil de São Paulo e o Corpo de Bombeiros. Na Vila do Sahy, região de São Sebastião, cidade mais atingida pelos estragos, ainda há uma vítima desaparecida. As buscas chegaram a seu oitavo dia.

O último boletim estadual é da noite de sábado, 25. Segundo o relatório, são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados na cidade.

Entre as vítimas, 54 foram identificadas e liberadas para o sepultamento. São 19 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças, diz o governo estadual.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que 22 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, 13 permanecem internados com estado de saúde estável. Outros 10 pacientes já receberam alta hospitalar e cinco foram transferidos para outras unidades.

